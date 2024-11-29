Мужчина годами хранил камень в надежде, что это золото: но он оказался еще ценнее (фото)

Житель Австралии нашел необычный и очень тяжелый камень, который не смог расколоть даже с помощью кувалды.

В парке Мэриборо, Австралия Дэвид Хоул с помощью металлоискателя обнаружил необычный камень, он был слишком тяжелый и имел красноватый оттенок, пишет ScienceAlert.

Мужчина принес домой камень и испробовал все имеющиеся инструменты, чтобы расколоть его. Хоул был уверен, что внутри камня находится золотой самородок, так как он был найден в районе Голдфилдс, где в 19 веке бушевала золотая лихорадка.

Хоул испробовал на камне пилу, болгарку, дрель и даже кислоту. Но не помогла даже кувалда, которая не смогла оставить ни одной трещинки на камне. Все потому что это был не золотой самородок, а метеорит, как много лет спустя узнал Хоул.

"На его поверхности было много ямок. Они образуются, когда метеориты проходят через атмосферу Земли", — говорит геолог Мельбурнского музея Дермот Генри.

Спустя четыре года Хоул все еще был заинтригован своей находкой, поэтому решил отнести ее Мельбурнский музей.

"Мы видим много камней, которые люди принимают за метеориты. Но это действительно был один из них", — отмечает Генри.

Исследователи выяснили, что возраст метеорита составляет 4,6 млрд лет, и назвали его Мэриборо в честь города, рядом с которым он был найден. Вес камня составил 17 кг. Далее с помощью алмазной пилы ученые отрезали небольшой кусочек метеорита и увидели, что в его состав входит много железа. Так исследователи поняли, что имеют дело с обычным хондритом H5.

Радиальная пироксеновая хондра, образовавшаяся в метеорите Мэриборо Фото: Museums Victoria

Также ученые увидели крошечный кристаллизованные вкрапления минералов, которые называются хондрами.

Ученые пока не могут точно, сказать откуда именно прилетел этот метеорит, но некоторые догадки у них все же есть.

Оливин в метеорите Мэриборо Фото: Museums Victoria

Когда-то Солнечная система была всего одной вращающейся кучей пыли и хондритовых пород. В конце концов гравитация собрала весь этот беспорядок в планеты, а остатки пород оказались в огромном поясе астероидов.

"Этот конкретный метеорит, скорее всего, вылетели из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Оттуда его могли вытолкнуть несколько астероидов, которые врезались друг в друга", — объясняет ученый.

Радиоуглеродное датирование показало, что метеорит пролежал на Земле от 100 до 1 тыс. лет. Где-то между 1889 и 1951 годами имеются записи о падении метеорита в том регионе, где был найден Мэриборо.

По словам ученых, метеорит является гораздо более редким, чем золото, что делает его более ценным.

Напомним, ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов. До сих пор астрономы могли найти источник метеоритов лишь для небольшой группы космических камней, но теперь ученые выяснили, где взялись почти все, найденные на Земле метеориты.