Чоловік роками зберігав камінь у надії, що це золото: але він виявився ще ціннішим (фото)

Житель Австралії знайшов незвичайний і дуже важкий камінь, який не зміг розколоти навіть за допомогою кувалди.

У парку Меріборо, Австралія, Девід Хоул за допомогою металошукача виявив незвичайний камінь, він був занадто важкий і мав червонуватий відтінок, пише ScienceAlert.

Чоловік приніс додому камінь і випробував усі наявні інструменти, щоб розколоти його. Хоул був упевнений, що всередині каменю міститься золотий самородок, оскільки його було знайдено в районі Голдфілдс, де в 19 столітті вирувала золота лихоманка.

Хоул випробував на камені пилу, болгарку, дриль і навіть кислоту. Але не допомогла навіть кувалда, яка не змогла залишити жодної тріщинки на камені. Усе тому що це був не золотий самородок, а метеорит, як через багато років дізнався Хоул.

"На його поверхні було багато ямок. Вони утворюються, коли метеорити проходять через атмосферу Землі", — каже геолог Мельбурнського музею Дермот Генрі.

Через чотири роки Гоул все ще був заінтригований своєю знахідкою, тому вирішив віднести її до Мельбурнського музею.

"Ми бачимо багато каменів, які люди приймають за метеорити. Але це справді був один із них", — зазначає Генрі.

Дослідники з'ясували, що вік метеорита становить 4,6 млрд років, і назвали його Меріборо на честь міста, поруч із яким його було знайдено. Вага каменю становила 17 кг. Далі за допомогою алмазної пилки вчені відрізали невеликий шматочок метеорита і побачили, що до його складу входить багато заліза. Так дослідники зрозуміли, що мають справу зі звичайним хондритом H5.

Радіальна піроксенова хондра, що утворилася в метеориті Меріборо Фото: Museums Victoria

Також вчені побачили крихітні кристалізовані вкраплення мінералів, які називаються хондрами.

Вчені поки що не можуть точно сказати, звідки саме прилетів цей метеорит, але деякі здогади у них все ж є.

Олівін у метеориті Меріборо Фото: Museums Victoria

Колись Сонячна система була всього лише однією обертовою купою пилу і хондритових порід. Зрештою гравітація зібрала весь цей безлад у планети, а залишки порід опинилися у величезному поясі астероїдів.

"Цей конкретний метеорит, найімовірніше, вилетів із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Звідти його могли виштовхнути кілька астероїдів, які врізалися один в одного", — пояснює вчений.

Радіовуглецеве датування показало, що метеорит пролежав на Землі від 100 до 1 тис. років. Десь між 1889 і 1951 роками є записи про падіння метеорита в тому регіоні, де було знайдено Меріборо.

За словами вчених, метеорит є набагато рідкіснішим, ніж золото, що робить його більш цінним.

Нагадаємо, вчені з'ясували, звідки насправді на Землю прилетіли 90% метеоритів. Досі астрономи могли знайти джерело метеоритів лише для невеликої групи космічних каменів, але тепер науковці з'ясували, де взялися майже всі, знайдені на Землі метеорити.