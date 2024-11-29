Напоминание о бурных временах: как и когда на Земле появился Столб Дьявола (фото)

Исследователи рассказали, как появились невероятные 18-метровые колонны и "пчелиные соты", расположенные на их вершине.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время на планете появилось невероятное количество экстраординарных памяток прошлых событий. Одним из таких мест считается Столб Дьявола, расположенный на юго-западе Калифорнии — ученые рассказали, как он появился, пишет IFLScience.

Расположенный в национальном памятнике, названном в его честь, Столб Дьявола представляет собой скалу из столбчатого базальта, типа породы, образованной быстрым охлаждением лавы. Некоторые из этих башен выглядят так, будто лежат на боку, в то время как другие достигают высоты в 18,3 метра и тесно прижаты друг к другу. Впрочем, все они являются напоминанием бурной истории региона.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что то, что сегодня известно как Столб Дьявола, начинало свою историю как озеро лавы — это произошло около 80 000 — 100 000 лет назад. Известно, что в какой-то момент в течение этого периода времени в земной коре открылось отверстие к северу от того места, где сегодня находится памятник, и начало выбрасывать обжигающую базальтовую лаву — особенно текучую форму горячего вещества, которое покрыло окружающую местность.

В конце концов лава столкнулась с естественной плитой, в результате чего образовалось необычно глубокое лавовое озеро. Для примера, в некоторых местах его глубина составляет около 122 метров, что больше, чем средняя глубина всех Великих озер.

По словам ученых, когда лава быстро остывает, превращаясь в твердую породу, она сжимается, что может привести к образованию разгрузочных трещин, известных как стыки. Эти стыки наиболее эффективны для снятия напряжения, когда их три и они пересекаются под углом 120° — именно это приводит к тому, что столбчатый базальт часто имеет шестиугольную форму.

Известно, что "столбчатый" элемент является результатом того, что стыки начинаются на более холодной поверхности, а затем распространяются вниз к основанию. Ученые полагают, что этот процесс позволяет более теплой породе быстрее остыть.

Десятки тысяч лет назад, когда башни только возникли, формация, вероятно, была значительно больше, чем сегодня. Ученые полагают, что за нынешний вид Дьявольского Столба отвечают ледники, вырезавшие землю множество раз в течение истории.

Так выглядит формация Столб Дьявола сверху Фото: Wikimedia Commons

Почему формация называется Столбом Дьявола

По словам американского исследователя Теолора Соломонса, название, вероятно, было придумано пастухами, которые жили в этом районе и считали, что колонны напоминают деревянные столбы забора.

Но к тому времени, когда он был установлен как часть национального памятника в 1911 году, "woodpile" превратилось в "postpile", а "Devil’s" стало "Devil" — хотя позже к нему вернули "s", только без апострофа.

Ранее Фокус писал о том, что в Турции найден амулет убийцы демонов: он подтверждает утерянную часть Библии.