Нагадування про буремні часи: як і коли на Землі з'явився Стовп Диявола (фото)

Дослідники розповіли, як з'явилися неймовірні 18-метрові колони та "бджолині стільники", розташовані на їхній вершині.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час на планеті з'явилася неймовірна кількість екстраординарних пам'яток минулих подій. Одним із таких місць вважається Стовп Диявола, розташований на південному заході Каліфорнії — вчені розповіли, як він з'явився, пише IFLScience.

Розташований у національній пам'ятці, названій на його честь, Стовп Диявола являє собою скелю зі стовпчастого базальту, типу породи, утвореної швидким охолодженням лави. Деякі з цих веж мають такий вигляд, наче лежать на боці, в той час, як інші сягають висоти у 18,3 метра і тісно притиснуті одна до одної. Утім, усі вони є нагадуванням бурхливої історії регіону.

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Дослідники зазначають, що те, що сьогодні відоме як Стовп Диявола, починало свою історію як озеро лави — це сталося близько 80 000 — 100 000 років тому. Відомо, що в якийсь момент протягом цього періоду часу в земній корі відкрився отвір на північ від того місця, де сьогодні розташована пам'ятка, і почало викидати палаючу базальтову лаву — особливо плинну форму гарячої речовини, що вкрила навколишню місцевість.

Зрештою лава зіткнулася з природною плитою, внаслідок чого утворилося незвично глибоке лавове озеро. Для прикладу, в деяких місцях його глибина становить близько 122 метрів, що більше, ніж середня глибина всіх Великих озер.

За словами вчених, коли лава швидко остигає, перетворюючись на тверду породу, вона стискається, що може призвести до утворення розвантажувальних тріщин, відомих як стики. Ці стики найбільш ефективні для зняття напруги, коли їх три й вони перетинаються під кутом 120° — саме це призводить до того, що стовпчастий базальт часто має шестикутну форму.

Відомо, що "стовпчастий" елемент є результатом того, що стики починаються на більш холодній поверхні, а потім поширюються вниз до основи. Вчені вважають, що цей процес дає змогу теплішій породі швидше охолонути.

Десятки тисяч років тому, коли вежі тільки виникли, формація, ймовірно, була значно більшою, ніж сьогодні. Вчені вважають, що за нинішній вигляд Диявольського Стовпа відповідають льодовики, які вирізали землю безліч разів протягом історії.

Так виглядає формація Стовп Диявола зверху Фото: Wikimedia Commons

Чому формація називається Стовпом Диявола

За словами американського дослідника Теолора Соломонса, назву, ймовірно, вигадали пастухи, які жили в цьому районі та вважали, що колони нагадують дерев'яні стовпи паркану.

Але на той час, коли його встановили як частину національного пам'ятника 1911 року, "woodpile" перетворилося на "postpile", а "Devil's" стало "Devil" — хоча пізніше до нього повернули "s", тільки без апострофа.

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