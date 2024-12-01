Сокровище затонувших испанских кораблей: полиция нашла монеты на миллионы долларов (фото)

В 2015 году группа дайверов случайно нашла сокровища на месте кораблекрушения испанских галеонов, которые в 1715 году везли золото и серебро, но попали в шторм и затонули. Часть ценных монет похитили, и полиция начала расследование.

Полиция в американском штате Майами завершила расследование относительно исчезновения части драгоценных монет с испанских галеонов, которые похитили члены поисковой команды. Об этом пишет LiveScience.

Найденные золотые монеты были в 2015 году энтузиастами на месте затонувших испанских кораблей у берегов Майами. Их предварительная стоимость превышала более 1 млн долларов.

Найденные монеты с испанских кораблей (фото: LiveScience)

Тогда группа дайверов обнаружила несколько испанских кораблей, на борту которых были огромные сокровища, которые перевозили из Нового Света в Испанию. Однако впоследствии часть найденных артефактов была похищена, и поэтому полиция заподозрила членов одной из поисковых команд.

Правоохранители смогли выяснить, что в целом воры забрали себе более 50 монет. Благодаря спецоперации полицейских, часть артефактов удалось вернуть. Их обнаружили в разных местах — от частных коллекций до океанического дна, когда преступники пытались от них избавиться из-за угрозы разоблачения.

Ученые убеждены, что эти найденные монеты могли принадлежать к части груза, которую перевозил флот испанских кораблей в июне 1715 года. Тогда группа из 12 кораблей вышла из кубинской столицы Гаваны с грузом золота и серебра, пытаясь доставить драгоценные металлы в Испанию. Через несколько дней пути, проходя у берегов нынешнего штата Майами, они попали в шторм, в результате которого затонули 11 из 12 кораблей.

Историки убеждены, что тогда в кораблекрушении погибли сотни моряков, а вместе с ними на дно пошли корабли с трюмами, наполненными драгоценностями. По предварительным оценкам, общая стоимость утраченных сокровищ может стоить до $400 млн (16, 6 млрд грн).

Напомним, Фокус писал, что мужчина закопал пять ящиков с миллионными сокровищами. Среди ценных вещей, которые можно найти в тайниках, есть артефакты с затонувшего корабля, колумбийский изумруд и стакан Джорджа Вашингтона.

Также мы рассказывали, как в Польше нашли клад стоимостью полмиллиона злотых. Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны. Недавно его продали на аукционе, где оценили в полмиллиона злотых.