Скарб затонулих іспанських кораблів: поліція знайшла монети на мільйони доларів (фото)

У 2015 році група дайверів випадково знайшла скарби на місці кораблетрощі іспанських галеонів, які в 1715 році везли золото та срібло, але потрапили в шторм і затонули. Частину цінних монет викрали, і поліція розпочала розслідування.

Поліція в американському штаті Маямі завершила розслідування щодо зникнення частини дорогоцінних монет з іспанських галеонів, які викрали члени пошукової команди. Про це пише LiveScience.

Знайдені золоті монети були у 2015 році ентузіастами на місті затонулих іспанських кораблів біля берегів Маямі. Їхня попередня вартість перевищувала понад 1 млн доларів.

Віднайнені монети з іспанських кораблів (фото: LiveScience)

Тоді група дайверів виявила кілька іспанських кораблів, на борту яких були величезні скарби, які перевозили з Нового Світу до Іспанії. Однак згодом частина знайдених артефактів була викрадена, і тому поліція запідозрила членів однієї з пошукових команд.

Правоохоронці змогли з'ясувати, що загалом крадії забрали собі понад 50 монет. Завдяки спецоперації поліцейських, частину артефактів вдалося повернути. Їх виявили в різних місцях — від приватних колекцій до океанічного дна, коли злочинці намагалися їх позбутися через загрозу викриття.

Науковці переконані, що ці знайдені монети могли належати до частини вантажу, яку перевозив флот іспанських кораблів у червні 1715 року. Тоді група з 12 кораблів вийшла з кубинської столиці Гавани з вантажем золота та срібла, намагаючись доправити дорогоцінні метали до Іспанії. Через кілька днів шляху, проходячи біля берегів нинішнього штату Маямі, вони потрапили в шторм, у результаті якого затонули 11 з 12 кораблів.

Історики переконані, що тоді в кораблетрощі загинули сотні моряків, а разом з ними на дно пішли кораблі з трюмами, наповненими коштовностями. За попередніми оцінками, загальна вартість втрачених скарбів може коштувати до $400 млн (16, 6 млрд грн).

Нагадаємо, Фокус писав, що чоловік закопав п'ять ящиків з мільйонними скарбами. Серед цінних речей, які можна знайти в схованках, є артефакти із затонулого корабля, колумбійський смарагд та стакан Джорджа Вашингтона.

Також ми розповідали, як у Польщі знайшли скарб вартістю пів мільйона злотих. Польські пошуковці виявили скарб монет, який вже визнали однією з найважливіших археологічних знахідок країни. Нещодавно його продали на аукціоні, де оцінили у пів мільйона злотих.