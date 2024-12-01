Во фрагменте астероида обнаружены признаки жизни: ученые рассказали, что происходит (фото)

Новое исследование дает второе дыхание идеи о том, что Земля была засеяна не только строительными блоками жизни, прибывшими из космоса, но и самой жизнью.

Не секрет, что в космосе происходят сложные химические процессы: органические молекулы ранее были обнаружены в холодных молекулярных облаках, а также сахара и аминокислоты, также известные, как "строительные блоки жизни", в астероидах, пишет Science Alert.

Отдельные ингредиенты земной жизни широко распространены во Вселенной, и метеориты и кометы, вполне вероятно, засеяли Землю этими ингредиентами. Ученые в целом согласны с этой теорией, но также существует более радикальная идея о том, что наша планета была засеяна не просто отдельными строительными блоками жизни, но и самой жизнью.

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Эта теория известна как панспермия и была популярной в 1800-х и 1900-х годах, когда стало ясно, что жизнь на планете возникла на Земле на удивление рано. В геологическом масштабе клеточная жизнь появляется почти сразу же, как только Земля достаточно остыла, чтобы поддерживать ее. Позже популярность этой теории поутихла, но недавнее исследование вернуло ей второе дыхание.

Снимки образца A0180, сделанные с помощью электронного микроскопа, демонстрирующие наличие жизни Фото: Meteoritics & Planetary Science

Учитывая сложность ДНК и живых клеток, все еще непонятно, как они могли развиться так быстро. Модель панспермии предполагает, что жизнь на планете развилась либо в космосе, либо в каком-то неизвестном далеком мире, а затем была перенесена на Землю с помощью астероидов и комет. Предыдущие исследования также показали, что некоторые животные вполне способны выживать в суровом вакууме космоса, а потому часть экспертов предполагает, что они могут иметь "внеземное происхождение".

Впрочем, большинство научного сообщества относится к этой идее скептически и на то есть целый ряд причин. Во-первых, переход от органической к биологической химии может быть удивительно адаптивным. Во-вторых, жизнь в космосе действительно может выжить ограниченное время, однако она вряд ли могла бы выжить в течение миллионов лет, которые потребовались бы астероиду, чтобы пересечь Солнечную системы.

И все же ученые пытались найти доказательства панспермии. Для этого они собирали материал с астероида и выясняли, есть ли на нем жизнь. Новое исследование именно это и обнаружило. Миссия Hayabusa2, запущенная в 2014 году, приземлилась на небольшом астероиде под названием Рюгу в 2018 году и вернула образец материала на Землю в 2020 году. Все это время образец сохранялся стерильным и герметично запечатанным, а открывался лишь в чистой азотной комнате. Простыми словами, ученые пытались сохранить образец незагрязненным, насколько это вообще возможно.

Ученые подготовили образец и изучили его под электронным микроскопом, обнаружив стержни и нити органического вещества, соответствующие микробной жизни — простыми словами, команда обнаружила на астероиде жизнь.

Распределение размеров бактерий на образце астероида соответствует земной жизни Фото: Genge

Отметим, что микробная жизнь в действительности чрезвычайно устойчива и существует повсюду, она также быстро распространяется. Микробную жизнь можно обнаружить в ядрах атомных электростанций, в горячих термальных источниках и в чистейшей комнате, а даже в чем-то стерилизованном.

Обнаружив микробную жизнь в образце ученые сосредоточились на том, чтобы исключить возможные источники загрязнения. Их оказалось предостаточно: во-первых, распределение размеров органических стержней и нитей соответствует тем, что обычно откладываются земной жизнью; во-вторых, ученые обнаружили доказательства периода роста и упадка около пяти дней, что также соответствует земной жизни. В результате, ученые пришли к выводу, что лучшее объяснение заключается в том, что образец, вероятно, был загрязнен, несмотря на все усилия.

Новое исследование не поддерживает модель панспермии, однако предоставляет два важных вывода. Во-первых, наши методы стерилизации, вероятно, не работают и мы вполне могли непреднамеренно распространить жизнь на Луну и Марс. Во-вторых, астероиды содержат органические материалы, которые могли бы поддерживать земную жизнь. Простыми словами, новое исследование указывает на то, что земная жизнь, возможно, и не зародилась в космосе, но она вполне могла бы пребывать в нем.

Ранее Фокус писал о том, что необходимый для жизни элемент обнаружили в самой ранней Вселенной.