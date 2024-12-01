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Технологии и наука

Во фрагменте астероида обнаружены признаки жизни: ученые рассказали, что происходит (фото)

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Фото: ScienceAlert | В образце астероида ученые обнаружили жизнь, но не все так просто

Новое исследование дает второе дыхание идеи о том, что Земля была засеяна не только строительными блоками жизни, прибывшими из космоса, но и самой жизнью.

Не секрет, что в космосе происходят сложные химические процессы: органические молекулы ранее были обнаружены в холодных молекулярных облаках, а также сахара и аминокислоты, также известные, как "строительные блоки жизни", в астероидах, пишет Science Alert.

Отдельные ингредиенты земной жизни широко распространены во Вселенной, и метеориты и кометы, вполне вероятно, засеяли Землю этими ингредиентами. Ученые в целом согласны с этой теорией, но также существует более радикальная идея о том, что наша планета была засеяна не просто отдельными строительными блоками жизни, но и самой жизнью.

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Эта теория известна как панспермия и была популярной в 1800-х и 1900-х годах, когда стало ясно, что жизнь на планете возникла на Земле на удивление рано. В геологическом масштабе клеточная жизнь появляется почти сразу же, как только Земля достаточно остыла, чтобы поддерживать ее. Позже популярность этой теории поутихла, но недавнее исследование вернуло ей второе дыхание.

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Снимки образца A0180, сделанные с помощью электронного микроскопа, демонстрирующие наличие жизни
Фото: Meteoritics & Planetary Science

Учитывая сложность ДНК и живых клеток, все еще непонятно, как они могли развиться так быстро. Модель панспермии предполагает, что жизнь на планете развилась либо в космосе, либо в каком-то неизвестном далеком мире, а затем была перенесена на Землю с помощью астероидов и комет. Предыдущие исследования также показали, что некоторые животные вполне способны выживать в суровом вакууме космоса, а потому часть экспертов предполагает, что они могут иметь "внеземное происхождение".

Впрочем, большинство научного сообщества относится к этой идее скептически и на то есть целый ряд причин. Во-первых, переход от органической к биологической химии может быть удивительно адаптивным. Во-вторых, жизнь в космосе действительно может выжить ограниченное время, однако она вряд ли могла бы выжить в течение миллионов лет, которые потребовались бы астероиду, чтобы пересечь Солнечную системы.

И все же ученые пытались найти доказательства панспермии. Для этого они собирали материал с астероида и выясняли, есть ли на нем жизнь. Новое исследование именно это и обнаружило. Миссия Hayabusa2, запущенная в 2014 году, приземлилась на небольшом астероиде под названием Рюгу в 2018 году и вернула образец материала на Землю в 2020 году. Все это время образец сохранялся стерильным и герметично запечатанным, а открывался лишь в чистой азотной комнате. Простыми словами, ученые пытались сохранить образец незагрязненным, насколько это вообще возможно.

Ученые подготовили образец и изучили его под электронным микроскопом, обнаружив стержни и нити органического вещества, соответствующие микробной жизни — простыми словами, команда обнаружила на астероиде жизнь.

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Распределение размеров бактерий на образце астероида соответствует земной жизни
Фото: Genge

Отметим, что микробная жизнь в действительности чрезвычайно устойчива и существует повсюду, она также быстро распространяется. Микробную жизнь можно обнаружить в ядрах атомных электростанций, в горячих термальных источниках и в чистейшей комнате, а даже в чем-то стерилизованном.

Обнаружив микробную жизнь в образце ученые сосредоточились на том, чтобы исключить возможные источники загрязнения. Их оказалось предостаточно: во-первых, распределение размеров органических стержней и нитей соответствует тем, что обычно откладываются земной жизнью; во-вторых, ученые обнаружили доказательства периода роста и упадка около пяти дней, что также соответствует земной жизни. В результате, ученые пришли к выводу, что лучшее объяснение заключается в том, что образец, вероятно, был загрязнен, несмотря на все усилия.

Новое исследование не поддерживает модель панспермии, однако предоставляет два важных вывода. Во-первых, наши методы стерилизации, вероятно, не работают и мы вполне могли непреднамеренно распространить жизнь на Луну и Марс. Во-вторых, астероиды содержат органические материалы, которые могли бы поддерживать земную жизнь. Простыми словами, новое исследование указывает на то, что земная жизнь, возможно, и не зародилась в космосе, но она вполне могла бы пребывать в нем.

Ранее Фокус писал о том, что необходимый для жизни элемент обнаружили в самой ранней Вселенной.