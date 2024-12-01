У фрагменті астероїда виявлено ознаки життя: вчені розповіли, що відбувається (фото)

Нове дослідження дає друге дихання ідеї про те, що Земля була засіяна не тільки будівельними блоками життя, які прибули з космосу, а й самим життям.

Не секрет, що в космосі відбуваються складні хімічні процеси: органічні молекули раніше були виявлені в холодних молекулярних хмарах, а також цукри й амінокислоти, також відомі, як "будівельні блоки життя", в астероїдах, пише Science Alert.

Окремі інгредієнти земного життя широко поширені у Всесвіті, і метеорити та комети, цілком імовірно, засіяли Землю цими інгредієнтами. Вчені загалом згодні з цією теорією, але також існує більш радикальна ідея про те, що наша планета була засіяна не просто окремими будівельними блоками життя, а й самим життям.

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Ця теорія відома як панспермія і була популярною в 1800-х і 1900-х роках, коли стало зрозуміло, що життя на планеті виникло на Землі напрочуд рано. У геологічному масштабі клітинне життя з'являється майже відразу ж, щойно Земля досить охолола, щоб підтримувати його. Пізніше популярність цієї теорії вщухла, але недавнє дослідження повернуло їй друге дихання.

Знімки зразка A0180, зроблені за допомогою електронного мікроскопа, що демонструють наявність життя Фото: Meteoritics & Planetary Science

З огляду на складність ДНК і живих клітин, усе ще незрозуміло, як вони могли розвинутися так швидко. Модель панспермії передбачає, що життя на планеті розвинулося або в космосі, або в якомусь невідомому далекому світі, а потім було перенесено на Землю за допомогою астероїдів і комет. Попередні дослідження також показали, що деякі тварини цілком здатні виживати в суворому вакуумі космосу, а тому частина експертів припускає, що вони можуть мати "позаземне походження".

Утім, більшість наукової спільноти ставиться до цієї ідеї скептично і на те є ціла низка причин. По-перше, перехід від органічної до біологічної хімії може бути напрочуд адаптивним. По-друге, життя в космосі справді може вижити обмежений час, проте воно навряд чи могло б вижити протягом мільйонів років, які знадобилися б астероїду, щоб перетнути Сонячну систему.

І все ж вчені намагалися знайти докази панспермії. Для цього вони збирали матеріал з астероїда і з'ясовували, чи є на ньому життя. Нове дослідження саме це і виявило. Місія Hayabusa2, запущена 2014 року, приземлилася на невеликому астероїді під назвою Рюгу 2018 року і повернула зразок матеріалу на Землю 2020 року. Весь цей час зразок зберігався стерильним і герметично запечатаним, а відкривався лише в чистій азотній кімнаті. Простими словами, вчені намагалися зберегти зразок незабрудненим, наскільки це взагалі можливо.

Вчені підготували зразок і вивчили його під електронним мікроскопом, виявивши стрижні і нитки органічної речовини, що відповідають мікробному життю — простими словами, команда виявила на астероїді життя.

Розподіл розмірів бактерій на зразку астероїда відповідає земному життю Фото: Genge

Зазначимо, що мікробне життя насправді надзвичайно стійке й існує всюди, воно також швидко поширюється. Мікробне життя можна виявити в ядрах атомних електростанцій, у гарячих термальних джерелах і в найчистішій кімнаті, а навіть у чомусь стерилізованому.

Виявивши мікробне життя в зразку, вчені зосередилися на тому, щоб виключити можливі джерела забруднення. Їх виявилося більш ніж достатньо: по-перше, розподіл розмірів органічних стрижнів і ниток відповідає тим, що зазвичай відкладаються земним життям; по-друге, вчені виявили докази періоду зростання і занепаду близько п'яти днів, що також відповідає земному життю. У результаті вчені дійшли висновку, що найкраще пояснення полягає в тому, що зразок, ймовірно, був забруднений, попри всі зусилля.

Нове дослідження не підтримує модель панспермії, проте надає два важливі висновки. По-перше, наші методи стерилізації, ймовірно, не працюють і ми цілком могли ненавмисно поширити життя на Місяць і Марс. По-друге, астероїди містять органічні матеріали, які могли б підтримувати земне життя. Простими словами, нове дослідження вказує на те, що земне життя, можливо, і не зародилося в космосі, але воно цілком могло б перебувати в ньому.

Раніше Фокус писав про те, що необхідний для життя елемент виявили в найбільш ранньому Всесвіті.