Чудак во Вселенной. Наша галактика странная и делает что-то необычное со своим окружением (фото)

Исследователи считают, что Млечный Путь является абсолютным чудаком среди себе подобных — наша галактика странным образом меняет свое окружение.

Некоторые считают, что Млечный Путь — среднестатистическая заурядная галактика, однако ученые уверены, что это мнение ошибочно. На самом деле, наша галактика достаточно странная и ее следует считать стандартным примером того, как развиваются спиральные галактики, пишет IFLScience.

Многочисленные исследования показывают, что в действительности происходит что-то необычное, когда дело доходит до спутников Млечного Пути — меньших галактик, которые вращаются вокруг нашей собственной.

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В новом обзоре спутников вокруг аналогов галактик (SAGA) ученые рассмотрели 101 спиральную галактику, похожих на нашу собственную, а также 378 галактик-спутников вокруг этих 101. Отметим, что достаточно сложно обнаружить эти более мелкие галактики, поскольку они очень тусклые, однако это все же возможно. Ученым удалось и они получили представление о гало темной материи этих галактик и сферическом распределении темной материи, которое, как считают ученые, является местом рождения этих объектов.

По словам соавтора исследования, профессора из Стэнфордского университета Рисы Векслер, на самом деле есть причина, почему никто ранее не пытался сделать ничего подобного. Чтобы воплотить в жизнь этот амбициозный проект, ученым пришлось использовать хитрые методы — их усилия не были напрасными.

У Млечного Пути есть четыре наблюдаемых спутника, соответствующих пределу обзора: два из них на самом деле видны невооруженным глазом в южном полушарии — Большое и Малое Магеллановы Облака (БМО и ММО).

Три примера галактик SAGA и их спутников Фото: DESI Legacy Surveys Sky Viewer

Один из аспектов исследования показал, что 101 спиральная галактика в обзоре имеет от 13 до нуля спутников, поэтому Млечный Путь находится в правильном диапазоне. Однако, если рассматривать галактики с большими спутниками, такими как БМО и ММО, выходит, что наша собственная фактически оказывается недостающей.

Исследование также показало, что звездообразование происходит во всех спутниковых галактиках. Но это не относится к Млечному Пути: только БМО и ММО формируют звезды, и это может быть связано с взаимодействием этих двух/трех галактик друг с другом.

По словам Векслер, они с коллегами заинтересовались тем, что в Млечном Пути заставило эти маленькие спутники с меньшей массой остановить звездообразование. Исследователи предполагают, что в отличие от типичной родительской галактики, наша собственная, вероятно, имеет уникальное сочетание старых спутников, прекративших звездообразование, и более новых, активных — БМО и ММО, которые лишь недавно попали в гало темной материи Млечного Пути.

Результаты нового исследования указывают на то, что нам не следует ограничивать формирование галактик только нашей собственной. На самом деле, по мнению Векслер, нам следует рассмотреть полное распределение подобных галактик во всей Вселенной.

Ранее Фокус писал о том, что Млечный Путь более древний, чем считалось.