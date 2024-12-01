Дивак у Всесвіті. Наша галактика дивна і робить щось незвичайне зі своїм оточенням (фото)

Дослідники вважають, що Чумацький Шлях є абсолютним диваком серед собі подібних — наша галактика дивним чином змінює своє оточення.

Дехто вважає, що Чумацький Шлях — середньостатистична пересічна галактика, проте вчені впевнені, що ця думка помилкова. Насправді наша галактика досить дивна і її слід вважати стандартним прикладом того, як розвиваються спіральні галактики, пише IFLScience.

Численні дослідження показують, що насправді відбувається щось незвичайне, коли справа доходить до супутників Чумацького Шляху — менших галактик, які обертаються навколо нашої власної.

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У новому огляді супутників навколо аналогів галактик (SAGA) вчені розглянули 101 спіральну галактику, схожих на нашу власну, а також 378 галактик-супутників навколо цих 101. Зазначимо, що досить складно виявити ці дрібніші галактики, оскільки вони дуже тьмяні, проте це все ж таки можливо. Вченим вдалося і вони отримали уявлення про гало темної матерії цих галактик і сферичний розподіл темної матерії, який, як вважають вчені, є місцем народження цих об'єктів.

За словами співавтора дослідження, професора зі Стенфордського університету Риси Векслер, насправді є причина, чому ніхто раніше не намагався зробити нічого подібного. Щоб втілити в життя цей амбітний проєкт, вченим довелося використовувати хитрі методи — їхні зусилля не були марними.

У Чумацького Шляху є чотири спостережувані супутники, що відповідають межі огляду: два з них насправді видно неозброєним оком у південній півкулі — Велику і Малу Магелланові Хмари (ВМХ і ММХ).

Три приклади галактик SAGA та їхніх супутників Фото: DESI Legacy Surveys Sky Viewer

Один з аспектів дослідження показав, що 101 спіральна галактика в огляді має від 13 до нуля супутників, тому Чумацький Шлях перебуває в правильному діапазоні. Однак, якщо розглядати галактики з великими супутниками, такими як ВМХ і ММХ, виходить, що наша власна фактично виявляється відсутньою.

Дослідження також показало, що зореутворення відбувається у всіх супутникових галактиках. Але це не стосується Чумацького Шляху: тільки ВМХ і ММХ формують зірки, і це може бути пов'язано із взаємодією цих двох/трьох галактик одна з одною.

За словами Векслер, вони з колегами зацікавилися тим, що в Чумацькому Шляху змусило ці маленькі супутники з меншою масою зупинити зореутворення. Дослідники припускають, що на відміну від типової батьківської галактики, наша власна, імовірно, має унікальне поєднання старих супутників, які припинили зореутворення, та новіших, активних — ВМХ та ММХ, що лише нещодавно потрапили в гало темної матерії Чумацького Шляху.

Результати нового дослідження вказують на те, що нам не слід обмежувати формування галактик лише нашою власною. Насправді на думку Векслер, нам слід розглянути повний розподіл подібних галактик у всьому Всесвіті.

Раніше Фокус писав про те, що Чумацький Шлях давніший, ніж вважалося.