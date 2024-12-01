Почему ни при каких обстоятельствах не следует целовать новорожденного: ученые объяснили

Исследователи считают, что поцелуи новорожденного в любую часть головы на самом деле являются ужасной идеей.

В конце прошлого года британская благотворительная организация The Lullaby Trust опубликовала результаты опроса, который показал, что 54% молодых и будущих родителей не видят проблемы в том, чтобы друзья и родственники целовали новорожденного малыша. Ученые считают такую статистику тревожной и предупреждают, что это ужасная идея, пишет IFLScience.

Доктор Каран Радж, хирург NHS, недавно сделал TikTok, предупреждая людей об опасности поцелуя ребенка, и, судя по тысячам комментариев, это стало новостью для многих в социальных сетях. По словам клинического микробиолога, старшего преподавателя клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун, ученые полагали, что люди понимают все опасности и знают, почему не стоит целовать новорожденного ребенка в любую часть головы, но, вероятно, это не совсем так. Так в чем же дело?

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам экспертов, иммунная система детей не полностью развита, когда он рождается, а потому риск заражения серьезной инфекцией у них в разы выше. В течение первых трех месяцев или около того иммунная система младенца имеет меньше врожденных иммунных клеток, способных бороться с инфекцией, таких как нейтрофилы и моноциты, в сравнении со взрослыми или детьми более старшего возраста. В результате то, что не угрожает нам, может быть чрезвычайно опасно для жизни младенцев.

Одним из примеров является одним из примеров опасностей. Например, у взрослых герпес вызывает простуду на губах, однако малыши могут заболеть более серьезно после заражения вирусом. Если герпес поражает только глаза, рот или кожу младенца, большинство из них выздоравливают после противовирусного лечения. Но известны примеры, когда вирус становился системным и поражал органы младенца: инфекция становилась все более серьезной, а в крайних случаях даже смертельной. Эксперты также предупреждают: чем младше ребенок — тем выше риск.

Не секрет, что новорожденные также более уязвимы для инфекционных бактерий, в сравнении с детьми старшего возраста и взрослыми. Эксперты обнаружили, что новорожденные особенно восприимчивы к инфекциям с внутриклеточными патогенами, такими как стрептококки группы В. Отметим, что эти бактерии часто живут в теле хозяина, не вызывая заболеваний, однако способны вызвать сепсис, пневмонию, менингит и инфекции крови у младенцев. Еще одной инфекцией, к которой восприимчивы младенцы, считается штаммы E coli. Они не опасны для взрослых, но опасны для новорожденных.

Эксперты предупреждают, что родителям не стоит испытывать неловкость, прося посетителей не целовать и не прикасаться к ребенку: если родственник или друг действительно заботится о благополучии младенца, ему не следует чувствовать себя уязвленным.

Как снизить риск заражения

Если контакта по какой-либо причине не удастся избежать, эксперты советуют придерживаться некоторых правил, чтобы снизить риск заражения:

тщательно мойте руки;

не целовать младенца в рот и лицо;

целовать малыша лишь в ноги или затылок;

во время активной инфекции любого рода лучше избежать контактов с малышом;

в случае необходимости, наденьте маску.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружена удивительная способность у младенцев.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.