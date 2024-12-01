Чому за жодних обставин не слід цілувати новонародженого: вчені пояснили

Дослідники вважають, що поцілунки новонародженого в будь-яку частину голови насправді є жахливою ідеєю.

Наприкінці минулого року британська благодійна організація The Lullaby Trust опублікувала результати опитування, яке показало, що 54% молодих і майбутніх батьків не бачать проблеми в тому, щоб друзі та родичі цілували новонародженого малюка. Вчені вважають таку статистику тривожною і попереджають, що це жахлива ідея, пише IFLScience.

Доктор Каран Радж, хірург NHS, нещодавно зробив TikTok, попереджаючи людей про небезпеку поцілунку дитини, і, судячи з тисяч коментарів, це стало новиною для багатьох у соціальних мережах. За словами клінічного мікробіолога, старшого викладача клінічної мікробіології в Університеті Лестера Прімроуз Фрістоун, вчені вважали, що люди розуміють всі небезпеки й знають, чому не варто цілувати новонароджену дитину в будь-яку частину голови, але, ймовірно, це не зовсім так. Так у чому ж справа?

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами експертів, імунна система дітей не повністю розвинена, коли вони народжуються, а тому ризик зараження серйозною інфекцією у них у рази вищий. Протягом перших трьох місяців або близько того імунна система немовляти має менше вроджених імунних клітин, здатних боротися з інфекцією, таких як нейтрофіли та моноцити, порівняно з дорослими або дітьми старшого віку. У результаті те, що не загрожує нам, може бути надзвичайно небезпечним для життя немовлят.

Одним із прикладів є одним із прикладів небезпек. Наприклад, у дорослих герпес спричиняє застуду на губах, проте малюки можуть захворіти більш серйозно після зараження вірусом. Якщо герпес вражає тільки очі, рот або шкіру немовляти, більшість із них одужують після противірусного лікування. Але відомі приклади, коли вірус ставав системним і вражав органи немовляти: інфекція ставала дедалі серйознішою, а в крайніх випадках навіть смертельною. Експерти також попереджають: що молодша дитина — то вищий ризик.

Не секрет, що новонароджені також більш уразливі для інфекційних бактерій, порівняно з дітьми старшого віку та дорослими. Експерти виявили, що новонароджені особливо сприйнятливі до інфекцій із внутрішньоклітинними патогенами, такими як стрептококи групи В. Зазначимо, що ці бактерії часто живуть у тілі господаря, не спричиняючи захворювань, проте здатні спричинити сепсис, пневмонію, менінгіт та інфекції крові у немовлят. Ще однією інфекцією, до якої сприйнятливі немовлята, вважаються штами E coli. Вони не небезпечні для дорослих, але небезпечні для новонароджених.

Експерти попереджають, що батькам не варто відчувати незручність, просячи відвідувачів не цілувати й не торкатися дитини: якщо родич або друг справді дбає про добробуту немовляти, йому не варто почуватися ураженим.

Як знизити ризик зараження

Якщо контакту з якоїсь причини не вдасться уникнути, експерти радять дотримуватися деяких правил, щоб знизити ризик зараження:

ретельно мийте руки;

не цілувати немовля в рот і обличчя;

цілувати малюка лише в ноги або потилицю;

під час активної інфекції будь-якого роду краще уникнути контактів із малюком;

у разі необхідності, надіньте маску.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено дивовижну здатність у немовлят.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.