План Илона Маска по созданию города на Марсе может закончиться массовой смертью: в чем причина

Биолог и писатель Келли Вайнерсмит считает, что невозможно создать город на Красной планете с населением 1 млн человек без того, чтобы не произошло что-то катастрофическое.

Владелец компании SpaceX Илон Маск давно обещает сделать человечество межпланетным видом, создав постоянное поселение на Марсе. С помощью гигантской ракеты Starship, которую создала его компания, миллиардер хочет переселить с Земли на Красную планету 1 млн человек до 2050 года. Но этот амбициозный и рискованный план может быть обречен на неудачу с самого начала, пишет Futurism.

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Биолог и писатель Келли Вайнерсмит является автором книги о жизни на Марсе, в которой она подробно исследует можно ли создать постоянную колонию на этой планете и с какими рисками столкнется человечество. Ученая считает, что Марс на самом деле является очень плохим местом для будущего поселения людей. Усилия по переселению 1 млн человек на Красную планету могут превратиться чрезвычайно дорогостоящую гуманитарную катастрофу эпических масштабов.

По словам Вайнерсмит, имеется еще слишком мало данных о том, каким опасностям люди будут подвергаться на Марсе и смогут ли они там выжить в течение длительного времени. Если план по созданию города на Красной планете будет реализован в ближайшем будущем, то это может обернуться катастрофой.

С помощью гигантской ракеты Starship, которую создала его компания, Илон Маск хочет переселить с Земли на Красную планету 1 млн человек до 2050 года Фото: SpaceX

Вайнерсмит считает, что ни в коем случае нельзя увеличить численность населения Марса до миллиона человек, чтобы при этом не произошло катастрофических событий. Исследование ученой показывает, что женщины скорее всего не смогут иметь детей на Марсе и при этом под влиянием очень опасных условий существует высокая вероятность смерти от рака большинства поселенцев.

Для того, чтобы создать постоянную колонию на Марсе необходима длительная подготовка в течение нескольких поколений, что в конечном итоге может привести к процветающему городу, в котором смогут выжить люди, говорит Вайнерсмит.

Ученая считает, что Марс может оказаться хорошим местом для жизни небольшого количества людей в краткосрочной перспективе, которые будут проводить там масштабные исследования. Вайнерсмит говорит, что скорее всего в ближайшем будущем люди высадятся на Марс, но они будут проводить на Красной планете небольшое количество времени в течение краткосрочных миссий.

Одним из главных препятствий для длительной жизни человека на Марсе ученая считает очень опасное космическое излучение, которое может сильно навредить здоровью людей и низкая гравитация, которая на 60% меньше земной.

Вайнерсмит говорит, что нужно решить еще очень много проблем перед тем, как заселять Марс огромным количеством людей. Существует также проблема с технологиями, которые нужно создать для поддержания стабильного поселения на Марсе. И не стоит забывать о том, что план по колонизации Красной планеты может оказаться очень дорогим.

Поверхность Марса Фото: NASA

Напоминаем, что на Марсе атмосфера состоит почти полностью из углекислого газа, то есть там нечем дышать. При этом атмосфера очень тонка и не защищает от вредного космического и солнечного излучения. Уровень радиации на Марсе намного выше, чем на Земле из-за того, что глобальное магнитное поле планеты отсутствует и не может противостоять проникновению опасных для человека солнечных частиц. На Марсе нет жидкой воды на поверхности, там очень холодно и вся планета представляет собой огромную пустыню.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили космический огнемет в виде гитары, который выбрасывает антиматерию. На новом снимке показана "туманность Гитара" и мертвая звезда, которая выбрасывает гигантский поток плазмы и излучения.

Также Фокус писал о том, что ученые представили новую теорию, которая объясняет каким образом у Марса появились два необычных спутника.