План Илона Маска по созданию города на Марсе может закончиться массовой смертью: в чем причина
Биолог и писатель Келли Вайнерсмит считает, что невозможно создать город на Красной планете с населением 1 млн человек без того, чтобы не произошло что-то катастрофическое.
Владелец компании SpaceX Илон Маск давно обещает сделать человечество межпланетным видом, создав постоянное поселение на Марсе. С помощью гигантской ракеты Starship, которую создала его компания, миллиардер хочет переселить с Земли на Красную планету 1 млн человек до 2050 года. Но этот амбициозный и рискованный план может быть обречен на неудачу с самого начала, пишет Futurism.
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Биолог и писатель Келли Вайнерсмит является автором книги о жизни на Марсе, в которой она подробно исследует можно ли создать постоянную колонию на этой планете и с какими рисками столкнется человечество. Ученая считает, что Марс на самом деле является очень плохим местом для будущего поселения людей. Усилия по переселению 1 млн человек на Красную планету могут превратиться чрезвычайно дорогостоящую гуманитарную катастрофу эпических масштабов.
По словам Вайнерсмит, имеется еще слишком мало данных о том, каким опасностям люди будут подвергаться на Марсе и смогут ли они там выжить в течение длительного времени. Если план по созданию города на Красной планете будет реализован в ближайшем будущем, то это может обернуться катастрофой.
Вайнерсмит считает, что ни в коем случае нельзя увеличить численность населения Марса до миллиона человек, чтобы при этом не произошло катастрофических событий. Исследование ученой показывает, что женщины скорее всего не смогут иметь детей на Марсе и при этом под влиянием очень опасных условий существует высокая вероятность смерти от рака большинства поселенцев.
Для того, чтобы создать постоянную колонию на Марсе необходима длительная подготовка в течение нескольких поколений, что в конечном итоге может привести к процветающему городу, в котором смогут выжить люди, говорит Вайнерсмит.
Ученая считает, что Марс может оказаться хорошим местом для жизни небольшого количества людей в краткосрочной перспективе, которые будут проводить там масштабные исследования. Вайнерсмит говорит, что скорее всего в ближайшем будущем люди высадятся на Марс, но они будут проводить на Красной планете небольшое количество времени в течение краткосрочных миссий.
Одним из главных препятствий для длительной жизни человека на Марсе ученая считает очень опасное космическое излучение, которое может сильно навредить здоровью людей и низкая гравитация, которая на 60% меньше земной.
Вайнерсмит говорит, что нужно решить еще очень много проблем перед тем, как заселять Марс огромным количеством людей. Существует также проблема с технологиями, которые нужно создать для поддержания стабильного поселения на Марсе. И не стоит забывать о том, что план по колонизации Красной планеты может оказаться очень дорогим.
Напоминаем, что на Марсе атмосфера состоит почти полностью из углекислого газа, то есть там нечем дышать. При этом атмосфера очень тонка и не защищает от вредного космического и солнечного излучения. Уровень радиации на Марсе намного выше, чем на Земле из-за того, что глобальное магнитное поле планеты отсутствует и не может противостоять проникновению опасных для человека солнечных частиц. На Марсе нет жидкой воды на поверхности, там очень холодно и вся планета представляет собой огромную пустыню.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили космический огнемет в виде гитары, который выбрасывает антиматерию. На новом снимке показана "туманность Гитара" и мертвая звезда, которая выбрасывает гигантский поток плазмы и излучения.
Также Фокус писал о том, что ученые представили новую теорию, которая объясняет каким образом у Марса появились два необычных спутника.