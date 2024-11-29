Струя длиной 2 св. года: космический огнемет в виде гитары выбрасывает антиматерию, что это (фото)

На новом снимке показана "туманность Гитара" и мертвая звезда, которая выбрасывает гигантский поток плазмы и излучения.

Астрономы из NASA использовали наземный телескоп в Паломарской обсерватории, а также космический телескоп Чандра, чтобы сделать снимок мертвой звезды, которая образовала "туманность Гитара". При этом из "гитары" кажется вылетает как из огнемета очень мощная и длинная струя плазмы. В ней содержатся частицы антиматерии, пишет Live Science.

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"Туманность Гитара" представляет собой гигантское облако из газообразного водорода, которое находится на расстоянии примерно в 6500 световых лет от нас. Оно появилось в результате появления звездных ветров, которые выдувают материал из пульсара B2224+65a. Это нейтронная звезда с быстрым вращением, которая образовалась после смерти обычной массивной звезды. Иногда пульсары называют мертвыми звездами, хотя они на самом деле очень активные.

Когда пульсар движется в космосе, то масса его материала, который улетает в космос, принимает форму известного музыкального инструмента, если смотреть на эту туманность с Земли. Но на самом деле это хаотичная, бесформенная масса, летящая позади мертвой звезды.

"Туманность Гитара" представляет собой гигантское облако из газообразного водорода, которое находится на расстоянии примерно в 6500 световых лет от нас Фото: NASA

Впервые "туманность Гитара" обнаружили 29 лет назад. Теперь же ученые определили, что пульсар вращается со скоростью примерно 5,7 млн км/ч. В результате он также выбрасывает гигантскую энергетическую струю, как из огнемета, длиной примерно 2 световых года или 19 трлн км. Пульсар выбрасывает струю перпендикулярно "туманности Гитара", и кажется, что она выходит из "музыкального инструмента".

На новом изображении видимый свет показан синим цветом, а рентгеновский свет – красным. В видимом свете пульсар, струю и туманность астрономы из NASA наблюдали с помощью телескопа в Паломарской обсерватории, в рентгеновском – с помощью телескопа Чандра.

Когда пульсар движется в космосе, то масса его материала, который улетает в космос, принимает форму известного музыкального инструмента, если смотреть на эту туманность с Земли. Но на самом деле это хаотичная, бесформенная масса, летящая позади мертвой звезды

Пульсар создает струю в результате быстрого вращения и сильного магнитного поля, которое в тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. Эти факторы ускоряют частицы, которые вырываются из полюсов пульсара, что создает также поток электромагнитного излучения в виде рентгеновского света.

Энергия струй пульсара настолько высока, что часть излучения преобразуется в материю с помощью уравнения Эйнштейна E=mc2, которое, как известно, показало, что материя и энергия — это две стороны одной медали. Когда это происходит, энергия преобразуется в пары электронов и позитронов, то есть аналогов электронов, но уже частиц антиматерии.

Пары частиц выбрасываются в космос и летят вдоль гигантских линий магнитного поля, которые пронизывают межзвездную среду, то есть материю и излучение, которые существуют в пространстве между звездами внутри галактики. Если частицы когда-либо столкнутся друг с другом, то они уничтожат друг друга, ведь материя и антиматерия не могут существовать вместе, и превратятся обратно в энергию.

Хотя "туманность Гитара" и "огнеметная струя" напрямую не связаны друг с другом, изменения в межзвездной среде, которые изменяют форму туманности, также влияют на выход струи, говорят ученые из NASA.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что колоссальная солнечная буря обрушилась на Землю 2687 лет назад. Если бы такая же солнечная буря обрушилась на Землю сейчас, то это вызвало бы катастрофу нашего технологически продвинутого мира.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили 5 галактик, которые расположены странным образом и имеют необычную связь друг с другом. Это явление пока нельзя объяснить с помощью стандартной космологической модели Вселенной.