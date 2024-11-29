Струмінь завдовжки 2 св. роки: космічний вогнемет у вигляді гітари викидає антиматерію, що це (фото)

На новому знімку показана "туманність Гітара" і мертва зірка, яка викидає гігантський потік плазми і випромінювання.

Астрономи з NASA використовували наземний телескоп у Паломарській обсерваторії, а також космічний телескоп Чандра, щоб зробити знімок мертвої зірки, яка утворила "туманність Гітара". При цьому з "гітари" здається вилітає як з вогнемета дуже потужний і довгий струмінь плазми. У ньому містяться частинки антиматерії, пише Live Science.

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"Туманність Гітара" являє собою гігантську хмару з газоподібного водню, яка розташована на відстані приблизно 6500 світлових років від нас. Вона з'явилася внаслідок появи зоряних вітрів, які видувають матеріал із пульсара B2224+65a. Це нейтронна зірка зі швидким обертанням, яка утворилася після смерті звичайної масивної зірки. Іноді пульсари називають мертвими зірками, хоча вони насправді дуже активні.

Коли пульсар рухається в космосі, то маса його матеріалу, який відлітає в космос, набуває форми відомого музичного інструмента, якщо дивитися на цю туманність із Землі. Але насправді це хаотична, безформна маса, що летить позаду мертвої зірки.

"Туманність Гітара" являє собою гігантську хмару з газоподібного водню, що знаходиться на відстані приблизно в 6500 світлових років від нас Фото: NASA

Уперше "туманність Гітара" виявили 29 років тому. Тепер же вчені визначили, що пульсар обертається зі швидкістю приблизно 5,7 млн км/год. У результаті він також викидає гігантський енергетичний струмінь, наче з вогнемета, завдовжки приблизно 2 світлових роки або 19 трлн км. Пульсар викидає струмінь перпендикулярно "туманності Гітара", і здається, що він виходить із "музичного інструмента".

На новому зображенні видиме світло показано синім кольором, а рентгенівське світло — червоним. У видимому світлі пульсар, струмінь і туманність астрономи з NASA спостерігали за допомогою телескопа в Паломарській обсерваторії, у рентгенівському — за допомогою телескопа Чандра.

Коли пульсар рухається в космосі, то маса його матеріалу, який відлітає в космос, набуває форми відомого музичного інструмента, якщо дивитися на цю туманність із Землі. Але насправді це хаотична, безформна маса, що летить позаду мертвої зірки

Пульсар створює струмінь унаслідок швидкого обертання і сильного магнітного поля, яке в тисячі разів сильніше за магнітне поле Землі. Ці фактори прискорюють частинки, які вириваються з полюсів пульсара, що створює також потік електромагнітного випромінювання у вигляді рентгенівського світла.

Енергія струменів пульсара настільки висока, що частина випромінювання перетворюється на матерію за допомогою рівняння Ейнштейна E=mc2, яке, як відомо, показало, що матерія та енергія — це дві сторони однієї медалі. Коли це відбувається, енергія перетворюється на пари електронів і позитронів, тобто аналогів електронів, але вже частинок антиматерії.

Пари частинок викидаються в космос і летять уздовж велетенських ліній магнітного поля, які пронизують міжзоряне середовище, тобто матерію та випромінювання, що існують у просторі між зірками всередині галактики. Якщо частинки коли-небудь зіткнуться одна з одною, то вони знищать одна одну, адже матерія й антиматерія не можуть існувати разом, і перетворяться назад на енергію.

Хоча "туманність Гітара" і "вогнеметний струмінь" безпосередньо не пов'язані один з одним, зміни в міжзоряному середовищі, які змінюють форму туманності, також впливають на вихід струменя, кажуть учені з NASA.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що колосальна сонячна буря обрушилася на Землю 2687 років тому. Якби така ж сонячна буря обрушилася на Землю зараз, то це викликало б катастрофу нашого технологічно просунутого світу.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили 5 галактик, які розташовані дивним чином і мають незвичайний зв'язок одна з одною. Це явище поки не можна пояснити за допомогою стандартної космологічної моделі Всесвіту.