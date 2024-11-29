Струмінь завдовжки 2 св. роки: космічний вогнемет у вигляді гітари викидає антиматерію, що це (фото)
На новому знімку показана "туманність Гітара" і мертва зірка, яка викидає гігантський потік плазми і випромінювання.
Астрономи з NASA використовували наземний телескоп у Паломарській обсерваторії, а також космічний телескоп Чандра, щоб зробити знімок мертвої зірки, яка утворила "туманність Гітара". При цьому з "гітари" здається вилітає як з вогнемета дуже потужний і довгий струмінь плазми. У ньому містяться частинки антиматерії, пише Live Science.
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"Туманність Гітара" являє собою гігантську хмару з газоподібного водню, яка розташована на відстані приблизно 6500 світлових років від нас. Вона з'явилася внаслідок появи зоряних вітрів, які видувають матеріал із пульсара B2224+65a. Це нейтронна зірка зі швидким обертанням, яка утворилася після смерті звичайної масивної зірки. Іноді пульсари називають мертвими зірками, хоча вони насправді дуже активні.
Коли пульсар рухається в космосі, то маса його матеріалу, який відлітає в космос, набуває форми відомого музичного інструмента, якщо дивитися на цю туманність із Землі. Але насправді це хаотична, безформна маса, що летить позаду мертвої зірки.
Уперше "туманність Гітара" виявили 29 років тому. Тепер же вчені визначили, що пульсар обертається зі швидкістю приблизно 5,7 млн км/год. У результаті він також викидає гігантський енергетичний струмінь, наче з вогнемета, завдовжки приблизно 2 світлових роки або 19 трлн км. Пульсар викидає струмінь перпендикулярно "туманності Гітара", і здається, що він виходить із "музичного інструмента".
На новому зображенні видиме світло показано синім кольором, а рентгенівське світло — червоним. У видимому світлі пульсар, струмінь і туманність астрономи з NASA спостерігали за допомогою телескопа в Паломарській обсерваторії, у рентгенівському — за допомогою телескопа Чандра.
Пульсар створює струмінь унаслідок швидкого обертання і сильного магнітного поля, яке в тисячі разів сильніше за магнітне поле Землі. Ці фактори прискорюють частинки, які вириваються з полюсів пульсара, що створює також потік електромагнітного випромінювання у вигляді рентгенівського світла.
Енергія струменів пульсара настільки висока, що частина випромінювання перетворюється на матерію за допомогою рівняння Ейнштейна E=mc2, яке, як відомо, показало, що матерія та енергія — це дві сторони однієї медалі. Коли це відбувається, енергія перетворюється на пари електронів і позитронів, тобто аналогів електронів, але вже частинок антиматерії.
Пари частинок викидаються в космос і летять уздовж велетенських ліній магнітного поля, які пронизують міжзоряне середовище, тобто матерію та випромінювання, що існують у просторі між зірками всередині галактики. Якщо частинки коли-небудь зіткнуться одна з одною, то вони знищать одна одну, адже матерія й антиматерія не можуть існувати разом, і перетворяться назад на енергію.
Хоча "туманність Гітара" і "вогнеметний струмінь" безпосередньо не пов'язані один з одним, зміни в міжзоряному середовищі, які змінюють форму туманності, також впливають на вихід струменя, кажуть учені з NASA.
Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що колосальна сонячна буря обрушилася на Землю 2687 років тому. Якби така ж сонячна буря обрушилася на Землю зараз, то це викликало б катастрофу нашого технологічно просунутого світу.
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