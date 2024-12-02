План Ілона Маска зі створення міста на Марсі може закінчитися масовою смертю: у чому причина

Біолог і письменник Келлі Вайнерсміт вважає, що неможливо створити місто на Червоній планеті з населенням 1 млн осіб без того, щоб не сталося щось катастрофічне.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск давно обіцяє зробити людство міжпланетним видом, створивши постійне поселення на Марсі. За допомогою гігантської ракети Starship, яку створила його компанія, мільярдер хоче переселити із Землі на Червону планету 1 млн осіб до 2050 року. Але цей амбітний і ризикований план може бути приречений на невдачу з самого початку, пише Futurism.

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Біологиня та письменниця Келлі Вайнерсміт є авторкою книжки про життя на Марсі, у якій вона детально досліджує, чи можна створити постійну колонію на цій планеті та з якими ризиками зіткнеться людство. Вчена вважає, що Марс насправді є дуже поганим місцем для майбутнього поселення людей. Зусилля з переселення 1 млн людей на Червону планету можуть перетворитися на надзвичайно дорогу гуманітарну катастрофу епічних масштабів.

За словами Вайнерсміт, є ще занадто мало даних про те, яких небезпек люди зазнаватимуть на Марсі і чи зможуть вони там вижити протягом тривалого часу. Якщо план зі створення міста на Червоній планеті буде реалізовано в найближчому майбутньому, то це може обернутися катастрофою.

За допомогою гігантської ракети Starship, яку створила його компанія, Ілон Маск хоче переселити із Землі на Червону планету 1 млн осіб до 2050 року Фото: SpaceX

Вайнерсміт вважає, що в жодному разі не можна збільшити чисельність населення Марса до мільйона осіб, щоб при цьому не сталося катастрофічних подій. Дослідження вченої показує, що жінки, найімовірніше, не зможуть мати дітей на Марсі, і при цьому під впливом дуже небезпечних умов існує висока ймовірність смерті від раку більшості поселенців.

Для того, щоб створити постійну колонію на Марсі, необхідна тривала підготовка протягом кількох поколінь, що зрештою може призвести до процвітаючого міста, в якому зможуть вижити люди, каже Вайнерсміт.

Вчена вважає, що Марс може виявитися гарним місцем для життя невеликої кількості людей у короткостроковій перспективі, які проводитимуть там масштабні дослідження. Вайнерсміт каже, що, найімовірніше, в найближчому майбутньому люди висадяться на Марс, але вони проводитимуть на Червоній планеті невелику кількість часу протягом короткострокових місій.

Однією з головних перешкод для тривалого життя людини на Марсі вчена вважає дуже небезпечне космічне випромінювання, що може дуже зашкодити здоров'ю людей, і низьку гравітацію, яка на 60% менша за земну.

Вайнерсміт каже, що потрібно вирішити ще дуже багато проблем перед тим, як заселяти Марс величезною кількістю людей. Існує також проблема з технологіями, які потрібно створити для підтримки стабільного поселення на Марсі. І не варто забувати про те, що план з колонізації Червоної планети може виявитися дуже дорогим.

Поверхня Марса Фото: NASA

Нагадуємо, що на Марсі атмосфера складається майже повністю з вуглекислого газу, тобто там немає чим дихати. При цьому атмосфера дуже тонка і не захищає від шкідливого космічного та сонячного випромінювання. Рівень радіації на Марсі набагато вищий, ніж на Землі через те, що глобальне магнітне поле планети відсутнє і не може протистояти проникненню небезпечних для людини сонячних частинок. На Марсі немає рідкої води на поверхні, там дуже холодно і вся планета являє собою величезну пустелю.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили космічний вогнемет у вигляді гітари, який викидає антиматерію. На новому знімку показана "туманність Гітара" і мертва зірка, яка викидає гігантський потік плазми і випромінювання.

Також Фокус писав про те, що вчені представили нову теорію, яка пояснює, яким чином у Марса з'явилися два незвичайні супутники.