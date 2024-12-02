Есть одна веская причина не пользоваться телефоном во время обеда: ученые назвали ее

Исследователи предупреждают, худшее, что мы можем сделать для своего здоровья — садится за обеденный стол с гаджетами в руках.

В современном мире сложно представить свою жизнь без гаджета — смартфоны буквально вмещают всю нашу жизнь, а потому бывает сложно выпустить их из рук. Однако эксперты предупреждают, что на самом деле это может быть опасно для нашего здоровья и на то есть веские причины, пишет Daily Mail.

По словам старшего преподавателя физиологии в Университете Честера, доктора Гарета Ная, наш смартфон на самом деле может содержать вредные микробы, которые впоследствии могут распространиться на весь наш обеденный стол. К сожалению, в этот список бактерий, способные вызвать все: от пищевого отравления до кожных инфекций.

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В большинстве своем опасность представляют желудочно-кишечные расстройства, такие как:

диарея;

рвота;

другие расстройства желудка.

Увы, у людей с ослабленным иммунитетом бактерии могут вызвать значительно более серьезные инфекции, такие как сепсис и пневмония. Доктор Най также отмечает, что типы бактерий на гаджетах на самом деле зависят от сферы деятельности владельца.

Например, медработники могут выращивать на смартфонах целый ряд бактерий наиболее распространенными являются Pseudomonas aeruginosa, вызывающая серьезные респираторные и кожные инфекции, и Acinetobacter baumannii, способная вызвать менингит. Но даже если вы не медработник, вы все равно переносите бактерии на своих телефонах, причем наиболее распространенными являются грамположительные споровые бактерии. Эти бактерии, как правило, связаны с отравлениями и другими проблемами желудочно-кишечного тракта.

Исследователи отмечают, что почти все поверхности телефонов будут переносить распространенные опасные бактерии E. coli и фекальные стрептококки. По словам доктора Ная, эти бактерии, увы, как правило, попадают на наши смартфоны через наши собственные руки. Дело в том, что среднестатистический человек в день касается около 150 различных предметов и даже больше, если пользуется общественным транспортом. Каждая из этих поверхностей может привести к заражению более опасными бактериями.

После того как бактерии попадают на наши руки, они, как правило, оказываются и на наших смартфонов, а затем переходят от предмета к предмету, к которым мы прикасаемся в течение дня. Ситуация значительно усложняется, когда речь идет об использовании телефона в туалете.

Во время похода в туалет бактерии естественным образом попадают на наши руки, а затем на наши телефоны и так далее, пока обе поверхности не станут чистыми. Это может привести к распространению бактерий за обеденным столом, если вы также используете свой телефон во время еды.

Как поддерживать чистоту телефона

Отключите телефон перед очисткой;

снимите чехол и промойте его горячей мыльной водой, дайте ему высохнуть;

протрите внешнюю поверхность телефона безворсовой тканью для удаления пыли и мусора;

используйте деревянную зубочистку для удаления пыли и грязи из портов телефона;

используйте салфетку, пропитанную 70% изопропиловым спиртом, чтобы очистить внешнюю поверхность телефона;

регулярно мойте руки;

ежедневно дезинфицируйте телефон.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.