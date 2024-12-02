Є одна вагома причина не користуватися телефоном під час обіду: вчені назвали її

Дослідники попереджають, найгірше, що ми можемо зробити для свого здоров'я, — сідає за обідній стіл із гаджетами в руках.

У сучасному світі складно уявити своє життя без ґаджета — смартфони буквально вміщують усе наше життя, а тому буває складно випустити їх із рук. Однак експерти попереджають, що насправді це може бути небезпечно для нашого здоров'я і на те є вагомі причини, пише Daily Mail.

За словами старшого викладача фізіології в Університеті Честера, доктора Гарета Ная, наш смартфон насправді може містити шкідливі мікроби, які згодом можуть поширитися на весь наш обідній стіл. На жаль, до цього списку бактерій, здатні спричинити все: від харчового отруєння до шкірних інфекцій.

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Здебільшого небезпеку становлять шлунково-кишкові розлади, такі як:

діарея;

блювання;

інші розлади шлунка.

На жаль, у людей з ослабленим імунітетом бактерії можуть спричинити значно серйозніші інфекції, такі як сепсис і пневмонія. Доктор Най також зазначає, що типи бактерій на гаджетах насправді залежать від сфери діяльності власника.

Наприклад, медпрацівники можуть вирощувати на смартфонах цілу низку бактерій, найпоширенішими з яких є Pseudomonas aeruginosa, що спричиняє серйозні респіраторні та шкірні інфекції, і Acinetobacter baumannii, що здатна спричинити менінгіт. Але навіть якщо ви не медпрацівник, ви все одно переносите бактерії на своїх телефонах, причому найпоширенішими є грампозитивні спорові бактерії. Ці бактерії, як правило, пов'язані з отруєннями та іншими проблемами шлунково-кишкового тракту.

Дослідники зазначають, що майже всі поверхні телефонів будуть переносити поширені небезпечні бактерії E. coli й фекальні стрептококи. За словами доктора Ная, ці бактерії, на жаль, як правило, потрапляють на наші смартфони через наші власні руки. Річ у тім, що середньостатистична людина в день торкається близько 150 різних предметів і навіть більше, якщо користується громадським транспортом. Кожна з цих поверхонь може призвести до зараження більш небезпечними бактеріями.

Після того як бактерії потрапляють на наші руки, вони, як правило, опиняються і на наших смартфонах, а потім переходять від предмета до предмета, до яких ми торкаємось протягом дня. Ситуація значно ускладнюється, коли йдеться про використання телефону в туалеті.

Під час походу в туалет бактерії природним чином потрапляють на наші руки, а потім на наші телефони та так далі, поки обидві поверхні не стануть чистими. Це може призвести до поширення бактерій за обіднім столом, якщо ви також використовуєте свій телефон під час їжі.

Як підтримувати чистоту телефону

Вимкніть телефон перед очищенням;

зніміть чохол і промийте його гарячою мильною водою, дайте йому висохнути;

протріть зовнішню поверхню телефону безворсовою тканиною для видалення пилу та сміття;

використовуйте дерев'яну зубочистку для видалення пилу і бруду з портів телефону;

використовуйте серветку, просочену 70% ізопропіловим спиртом, щоб очистити зовнішню поверхню телефону;

регулярно мийте руки;

щодня дезінфікуйте телефон.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.