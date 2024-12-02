5,5 млн лет тому назад Средиземное море почти полностью испарилось: почему это произошло (фото)

В новом исследовании ученые выяснили, что стало причиной того, что Средиземноморье почти полностью исчезло.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и показывает, что наша планета невероятно динамична. В подтверждение тому, ученые недавно обнаружили, что Средиземное море в будущем, вероятно исчезнет с лица Земли, но это далеко не в первый раз — на самом деле нечто подобное уже происходило в прошлом, пишет Science Alert.

Известно, что около 5,5 миллиона лет назад почти три четверти Средиземного моря испарились в воздух. И теперь в новом исследовании ученые, похоже, обнаружили то, что стало причиной этого события, также известного, как Мессинский кризис солености (MSC).

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Новое исследование было проведено международной группой исследователей и обнаружило, что испарение фактически происходило в два этапа. В ходе исследования ученые проанализировали изотопы хлора в соли, отложившиеся на морском дне. Авторы исследования построили числовые модели и симуляции — в результате ученым удалось составить карту того, когда, где и как было потеряно 70% воды Средиземноморья.

Первый этап испарения охватывал 35 000 ограниченного потока воды между Средиземным морем и Атлантическим океаном через то, что сейчас является Гибралтарским проливом. Поскольку морская вода не обновлялась пресной водой, это ограничение ускорило отложение солей и испарение воды в Средиземном море. Далее последовала вторая фаза, которая продлилась около 10 000 лет, когда Средиземноморье было полностью изолировано, а процесс испарения значительно ускорился.

Испарение по-разному повлияло на две стороны Средиземноморья Фото: Nature Communications

Исследование было проведено под руководством ученого по системам Земли Джованни Алоизи из Французского национального центра научных исследований (CNRS). Они с коллегами обнаружили, что в некоторых районах уровень воды упал бы на целых 2,1 километра.

Авторы исследования обнаружили, что по мере отступления воды во второй фазе подводный хребет через Сицилийский пролив обнажился бы — это фактически разделило бы Средиземное море на две части, что образовало бы сухопутный мост между Африкой и Европой. Все это, по мнению ученых, привело к более быстрому испарению в восточной части Средиземного моря, где произошло бы самое большое падение уровня моря. Также известно, что большинство солевых отложений было обнаружено в течение обеих этих фаз.

Отметим, что ранее ученые долго спорили о том, как именно возник Мессинский кризис солености и в какое именно время он начался. Результаты нового исследования теперь предполагают, что на самом деле оба лагеря ученых были правы — процесс на самом деле попросту был двухфазным.

Авторы исследования полагают, что сам MSC, вероятно, вызвал еще больше беспорядков, поскольку давление на поверхностную кору возросло, а окружающие территории высохли. Предполагается, что огромный размер средиземноморской депрессии с потерей около 69% объема средиземного водоема, вероятно, вызвал бы климатические эффекты планетарного масштаба. Ученые также полагают, что эти события, почти наверняка, вызвали изменения в характере осадков.

Сегодня Гибралтарский пролив намного шире и глубже, чем во время первой фазы MSC. Ученые предполагают, если бы не связь с Атлантическим океаном, сегодня уровень Средиземного моря, вероятно, снижался бы на полметра ежегодно.

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