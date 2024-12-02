5,5 млн років тому Середземне море майже повністю випарувалося: чому це сталося (фото)

У новому дослідженні вчені з'ясували, що стало причиною того, що Середземномор'я майже повністю зникло.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і показує, що наша планета неймовірно динамічна. На підтвердження того, вчені нещодавно виявили, що Середземне море в майбутньому, ймовірно, зникне з лиця Землі, але це далеко не вперше — насправді щось подібне вже відбувалося в минулому, пише Science Alert.

Відомо, що близько 5,5 мільйона років тому майже три чверті Середземного моря випарувалися в повітря. І тепер у новому дослідженні вчені, схоже, виявили те, що стало причиною цієї події, також відомої, як Мессінська криза солоності (MSC).

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Нове дослідження було проведено міжнародною групою дослідників і виявило, що випаровування фактично відбувалося у два етапи. Під час дослідження вчені проаналізували ізотопи хлору в солі, що відклалися на морському дні. Автори дослідження побудували числові моделі та симуляції — в результаті вченим вдалося скласти карту того, коли, де і як було втрачено 70% води Середземномор'я.

Перший етап випаровування охоплював 35 000 обмеженого потоку води між Середземним морем і Атлантичним океаном через те, що зараз є Гібралтарською протокою. Оскільки морська вода не оновлювалася прісною водою, це обмеження прискорило відкладення солей і випаровування води в Середземному морі. Далі була друга фаза, яка тривала близько 10 000 років, коли Середземномор'я було повністю ізольоване, а процес випаровування значно прискорився.

Випаровування по-різному вплинуло на дві сторони Середземномор'я Фото: Nature Communications

Дослідження було проведене під керівництвом вченого з систем Землі Джованні Алоїзі з Французького національного центру наукових досліджень (CNRS). Вони з колегами виявили, що в деяких районах рівень води впав би на цілих 2,1 кілометра.

Автори дослідження виявили, що в міру відступу води в другій фазі підводний хребет через Сицилійську протоку оголився б — це фактично розділило б Середземне море на дві частини, що утворило б сухопутний міст між Африкою та Європою. Усе це, на думку вчених, призвело б до швидшого випаровування у східній частині Середземного моря, де відбулося б найбільше падіння рівня моря. Також відомо, що більшість сольових відкладень було виявлено протягом обох цих фаз.

Зазначимо, що раніше вчені довго сперечалися про те, як саме виникла Мессінська криза солоності та в який саме час вона почалася. Результати нового дослідження тепер припускають, що насправді обидва табори вчених мали рацію — процес насправді просто був двофазним.

Автори дослідження вважають, що сам MSC, ймовірно, спричинив ще більше безладів, оскільки тиск на поверхневу кору зріс, а навколишні території висохли. Передбачається, що величезний розмір середземноморської депресії з втратою близько 69% об'єму Середземної водойми, ймовірно, викликав би кліматичні ефекти планетарного масштабу. Вчені також вважають, що ці події, майже напевно, викликали зміни в характері опадів.

Сьогодні Гібралтарська протока набагато ширша і глибша, ніж під час першої фази MSC. Вчені припускають, якби не зв'язок з Атлантичним океаном, сьогодні рівень Середземного моря, ймовірно, знижувався б на пів метра щорічно.

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