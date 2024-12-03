Самый отважный кот в мире преодолел 1450 км, чтобы вернуться домой: потребовалось 60 дней (фото)

Животное потерялось во время отдыха в старейшем национальном парке, но затем самостоятельно нашло дорогу домой.

Ранее в этом году миниатюрный серый кот по имени Рейн Боу отправился в эпическое путешествие, преодолев 1448 километров из Йеллоустонского национального парка в Вайоминге домой в Калифорнию, пишет IFLScience.

История началась во время отдыха в старейшем национальном парке Америки, когда кот отправился в поход вместе со своей семьей. Хозяева Бенни и Сюзанна Ангиано вместе с Рейн Боу и еще одним котом прибыли в кемпинг Fishing Bridge RV Park в Йеллоустоне 4 июня. Вскоре после прибытия их питомец испугался и сбежал в лес. Четырехдневные поиски, увы, не дали результата и семья была вынуждена вернуться домой в Калифорнию без питомца.

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К счастью, у этой истории есть впечатляющий хеппи-энд: спустя 60 дней после исчезновения отважный кот вернулся домой. Его обнаружили сотрудники отслеживания домашних животных всего в 322 километрах от дома. Известно, что животное было найдено в Розвилле (Калифорния), а семье сообщили, что кот находится в местном отделении Общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Местная жительница обнаружила Рейн Боу, бродящим по улице. 3 августа ей удалось поймать кота и привести в приют.

К счастью, Рейн Боу удалось вернуться домой Фото: Facebook

То, как именно Рейн Боу удалось преодолеть сотни километров от Йеллоустона до Розвилла все еще остается загадкой, но владельцы считают, что он сделал это самостоятельно. Когда животное наконец-то вернулось домой, оно было в плачевном состоянии — за 60 дней кот потерял около 2,7 килограмма. По словам Сюзанны, они с мужем полагают, что питомец самостоятельно преодолел большую часть пути, так как его лапы были избиты и он потерял около 40% веса. Кроме того, у животного был чрезвычайно низкий уровень белка из-за недостаточного питания.

Владельцы также сообщают, что приняли меры безопасности, чтобы ни один из их питомцев больше не потерялся: обоих котов снабдили воздушными бирками, а Рейн Боу также получил GPS-трекер во избежание подобной истории.

Отметим, что Рейн Боу — не единственное бесстрашное животное, которому удалось преодолеть столь большое расстояние самостоятельно. Ранее ученые рассказывали о ламантине Тико, который преодолел 4000 км из Бразилии в Венесуэлу.

Ранее Фокус писал о самом длинном путешествии ламантина в истории: проплыл 4000 км за 62 дня и потерял 85 кг.