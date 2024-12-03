Найвідважніший кіт у світі подолав 1450 км, щоб повернутися додому: знадобилося 60 днів (фото)

Тварина загубилася під час відпочинку в найстарішому національному парку, але потім самостійно знайшла дорогу додому.

Раніше цього року мініатюрний сірий кіт, на ім'я Рейн Боу, вирушив в епічну подорож, подолавши 1448 кілометрів з Єлловстоунського національного парку у Вайомінгу додому в Каліфорнію, пише IFLScience.

Історія почалася під час відпочинку в найстарішому національному парку Америки, коли кіт вирушив у похід разом зі своєю родиною. Господарі Бенні та Сюзанна Ангіано разом із Рейн Боу та ще одним котом прибули до кемпінгу Fishing Bridge RV Park у Єлловстоуні 4 червня. Незабаром після прибуття їхній улюбленець злякався і втік у ліс. Чотириденні пошуки, на жаль, не дали результату, і сім'я була змушена повернутися додому в Каліфорнію без вихованця.

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На щастя, у цій історії є дивовижний хепі-енд: через 60 днів після зникнення відважний кіт повернувся додому. Його виявили співробітники відстеження домашніх тварин всього за 322 кілометри від будинку. Відомо, що тварину знайшли в Розвіллі (Каліфорнія), а сім'ї повідомили, що кіт перебуває в місцевому відділенні Товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Місцева мешканка виявила Рейн Боу, що блукав вулицею. 3 серпня їй вдалося зловити кота і привести до притулку.

На щастя, Рейн Боу вдалося повернутися додому Фото: Facebook

Те, як саме Рейн Боу вдалося подолати сотні кілометрів від Єлловстоуна до Розвілла все ще залишається загадкою, але власники вважають, що він зробив це самостійно. Коли тварина нарешті повернулася додому, вона була в жалюгідному стані — за 60 днів кіт втратив близько 2,7 кілограма. За словами Сюзанни, вони з чоловіком вважають, що улюбленець самостійно подолав більшу частину шляху, оскільки його лапи були побиті та він втратив близько 40% ваги. Крім того, у тварини був надзвичайно низький рівень білка через недостатнє харчування.

Власники також повідомляють, що вжили заходів безпеки, щоб жоден з їхніх улюбленців більше не загубився: обох котів забезпечили повітряними бирками, а Рейн Боу також отримав GPS-трекер, щоб уникнути подібної історії.

Зазначимо, що Рейн Боу — не єдина безстрашна тварина, якій вдалося подолати таку велику відстань самостійно. Раніше вчені розповідали про ламантина Тіко, який подолав 4000 км із Бразилії до Венесуели.

Раніше Фокус писав про найдовшу подорож ламантина в історії: проплив 4000 км за 62 дні й втратив 85 кг.