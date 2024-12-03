Порождение горячих точек Земли: под толщей воды найдет хребет неожиданным происхождением (фото)

В Индийском океане найден горный хребет протяжностью около 5 000 километров, скрытый под толщей воды — теперь мы знаем, как он образовался.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и таит в себе невероятное количество тайн — фактически ученые смогли картографировать лишь малую площадь морского дна. В новом исследовании ученым удалось проникнуть глубоко под толщу воды, чтобы показать, как Восточно-Древний хребет, который, как считается, образовался между 43 и 83 миллионами лет назад и имеет протяжность около 5 000 километров, пишет Science Alert.

Подводные горы представляют собой вулканы, скрытые под поверхностью воды и их можно обнаружить в каждом из земных океанов. Все они являются порождением "горячих точек" под поверхностью Земли, где скапливающееся тепло расплавляет мантию планеты, высвобождая горячие струи в виде трубообразного восходящего потока.

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Изначально ученые полагали, что "горячие точки" могут двигаться, а потому считалось, что след из вулканов под водой является результатом скольжения тектонических плит по вершине неподвижной горячей точки. Но исследователям казалось, что подводная вулканическая цепь Индийского океана, вероятно, образовалась иначе.

A: Этап I от ~83 до 66 млн лет назад. B: Этап II от ~66 до 62 млн лет назад Фото: Nature Communications

По словам геолога Хьюго Олирука из Университета Кертина в Австралии, в отличие от большинства вулканических горячих точек, остающихся неподвижными в мантии и создающих вулканические следы, когда по ним дрейфуют тектонические плиты, новое исследование показывает, что горячая точка, ответственная за формирование Восточно-Древнего хребта, со временем переместилась на несколько сотен километров в земной мантии.

Команда отмечает, что подобные движения горячих точек считаются обычным явлением, но их трудно доказать. Более того, ранее подобное движение было продемонстрировано только для нескольких горячих точек в Тихом океане, что делает этот случай первым задокументированным в Индийском океане.

Известно, что горячая точка Кергелен ответственна за создание вертикального подводного шрама Индийского океана, а неубедительные исследования предполагают, что она могла сместиться на юг или запад с течением времени.

C: Этап III от ~62 до 53 млн лет назад. D: Этап IV от ~53 до 46 млн лет назад Фото: Nature Communications

В новом исследовании международная команда из Австралии, Швеции, Китая и США проанализировали образцы базальта с Восточно-Древнего хребта, чтобы подтвердить эту идею. Результаты новой работы показали, что мантийный плюм Кергелен был создан, когда Индийская плита начала дрейфовать на север, открывая Индийский океан.

Если бы горячая точка Кергелен оставалась неподвижной под Индийской плитой во время этого движения, то хребет смещался бы на север с той же скоростью, что и расширение морского дна. Но этого, как показывают результаты исследования, не произошло.

Радиоизотопное датирование показало, что вершины горного хребта были созданы примерно со скоростью, вдвое меньшей скорости расширения морского дна. Это означает, что "горячая точка Кергелен не была зафиксирована под Индийской плитой".

Восточно-Девяностый хребет Индийского океана Фото: Wikimedia Commons

Авторы исследования также отмечают, что все еще непонятно, почему горячая точка двигалась с такой скоростью. Однако наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мантийный плюм был захвачен мигрирующим на север Индо-Антарктическим спрединговым хребтом. Ученые также обнаружили, что материалы плюма непрерывно текли к спрединговому хребту и изверглись на нем.

Около 66 миллионов лет назад плюм отдалился, когда дрейфовал слишком далеко, а затем вновь временно захвачен, на этот раз спрединговым хребтом.

Около 66 миллионов лет назад плюм был "отключен", когда спрединговый хребет начал дрейфовать слишком далеко. Позже плюм был временно снова захвачен, на этот раз западным спрединговым хребтом.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.