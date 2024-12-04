Рождественская елка может быть опасна: эксперты советуют проверять дерево на наличие "орехов" (видео)

Исследователи вновь предупреждают, что вместе с праздничным деревом мы также можем принести в дом тех, кого не хотели бы в нем видеть.

Рождественские праздники приближаются, а вместе с ними наступает пора, когда люди по всему миру приносят в свой дом рождественские ели, чтобы украсить их и создать праздничное настроение в доме. Исследователи уже доказали, что настоящие деревья действительно немного лучше для окружающей среды, чем искусственные пластиковые, но предупреждают, что они также могут таить в себе опасность, пишет IFLScience.

Одна семья из Огайо в США на себе прочувствовала то, о чем предупреждали ученые. По словам Андреа Ковард, они с членами семьи решили срубить дерево на одной из близлежащих ферм, но, увы, не проверили его перед тем, как занести в дом. Порой на рождественских деревьях можно обнаружить небольшие наросты, похожие на грецкий орех, но они, увы, не являются частью самого дерева.

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Спустя две недели после установки дерева семья заметила на ветвях какое-то движение. По словам Ковард, на ветвях дерева было множество живых существ, которые затем начали разбегаться в разные стороны.

Исследователи в очередной раз предупреждают, что рождественские ели следует осматривать до того, как занести в дом. Если вы обнаружите на дереве нарост, похожий на грецкий орех, вам точно не стоит заносить его в дом. Ученые советуют срезать ветку и оставить ее в саду, так как в наросте может находиться от 150 до 200 яиц богомолов.

К счастью для нас, эта угроза нависла лишь над жителями тех регионов, в которых водятся богомолы. Впрочем, ученые отмечают, что в зоне риска оказались и сами богомолы: эти существа безвредны для всех, кроме своей добычи, которой мы, к счастью, не являемся.

Опасность заключается в том, что вместе с деревом кокон богомолов попадает в дом, где насекомые затем вылупятся, после чего, вероятно, умрут от голода. Исследователи также отмечают, что они вряд ли представляют какую-либо опасность для людей, даже с учетом их редких укусов без яда, и не переносят болезней.

По словам владельца фермы по выращиванию рождественских елок Алана Бингера, они обучают своих рабочих высматривать коконы богомолов, когда обрабатывают деревья, которые клиенты срезают на полях. После срезания мы ставим каждое дерево на шейкер, который иногда отделяет мешок от дерева, но порой это приходится делать вручную. Сотрудники фермы сохраняют мешочки и помещают их обратно в более мелкие деревья на полях, чтобы богомолы смогли вылупиться весной.

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