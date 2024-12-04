Різдвяна ялинка може бути небезпечною: експерти радять перевіряти дерево на наявність "горіхів" (відео)

Дослідники знову попереджають, що разом зі святковим деревом ми також можемо принести в дім тих, кого не хотіли б у ньому бачити.

Різдвяні свята наближаються, а разом з ними настає пора, коли люди по всьому світу приносять у свій дім різдвяні ялинки, щоб прикрасити їх і створити святковий настрій у домі. Дослідники вже довели, що справжні дерева дійсно трохи кращі для довкілля, ніж штучні пластикові, але попереджають, що вони також можуть приховувати в собі небезпеку, пише IFLScience.

Одна сім'я з Огайо в США на собі відчула те, про що попереджали вчені. За словами Андреа Ковард, вони з членами сім'ї вирішили зрубати дерево на одній із прилеглих ферм, але, на жаль, не перевірили його перед тим, як занести в будинок. Часом на різдвяних деревах можна виявити невеликі нарости, схожі на волоський горіх, але вони, на жаль, не є частиною самого дерева.

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Через два тижні після встановлення дерева сім'я помітила на гілках якийсь рух. За словами Ковард, на гілках дерева було безліч живих істот, які потім почали розбігатися в різні боки.

Дослідники вкотре попереджають, що різдвяні ялинки слід оглядати до того, як занести в дім. Якщо ви виявите на дереві наріст, схожий на волоський горіх, вам точно не варто заносити його в дім. Вчені радять зрізати гілку і залишити її в саду, оскільки в нарості може міститися від 150 до 200 яєць богомолів.

На щастя для нас, ця загроза нависла лише над жителями тих регіонів, у яких водяться богомоли. Утім, учені зазначають, що в зоні ризику опинилися й самі богомоли: ці істоти нешкідливі для всіх, крім своєї здобичі, якою ми, на щастя, не є.

Небезпека полягає в тому, що разом із деревом кокон богомолів потрапляє в будинок, де комахи потім вилупляться, після чого, ймовірно, помруть від голоду. Дослідники також зазначають, що вони навряд чи становлять будь-яку небезпеку для людей, навіть з урахуванням їхніх рідкісних укусів без отрути, і не переносять хвороб.

За словами власника ферми з вирощування різдвяних ялинок Алана Бінгера, вони навчають своїх робітників виглядати кокони богомолів, коли обробляють дерева, які клієнти зрізають на полях. Після зрізання ми ставимо кожне дерево на шейкер, який іноді відокремлює мішок від дерева, але часом це доводиться робити вручну. Співробітники ферми зберігають мішечки та поміщають їх назад у дрібніші дерева на полях, щоб богомоли змогли вилупитися навесні.

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