Зоологи восемь лет называли женским именем самца-пингвина: как они исправили ошибку

Британские зоологи оказались в курьезной ситуации, когда случайный тест ДНК открыл для них правду — они в течение восьми лет называли женским именем Мэгги самца королевского пингвина.

Зоологи из парка Birdland, расположенном в британском Глостершире, были шокированы от того, что они допустили комическую ошибку — они называли самца королевского пингвина женским именем Мэгги, когда потом оказалось, что он самец. О курьезной ситуации пишет британский таблоид Daily Express.

СМИ пишет, что представителя королевских пингвинов приобрели в одном из зоопарков Дании зоопарке восемь лет назад для увеличения популяции. По непонятным причинам самцу дали имя Мэгги, подумав, что самец является самкой.

Со временем зоологи начали замечать, что якобы "самка" не размножается. Далее их насторожило поведение "самки" — "она" активно начала вместе ходить в паре с другим самцом, как это делают обычно представители мужского пола этого вида.

Чтобы развеять подозрения, зоологи отправили на тест ДНК перышко "Мэгги". Результаты теста не оставили сомнении — специалисты называли женским имя самца королевского пингвина. Поняв свой конфуз, орнитологи решили "исправить" свою ошибку — теперь десятилетний взрослый самец королевского пингвина имеет кличку Магнус.

В пресс-службе парка говорят, что из-за этого конфуза им пришлось внести ряд корректив в свои процедуры. Кроме того, сейчас для Магнуса в срочном порядке нашли самку из Германии, чтобы обеспечить долгосрочный успех развития колонии королевских пингвинов.

Напомним, Фокус писал о редких пингвинах Адели, которые обитают рядом с украинскими полярниками в Антрактиде. "Адельки" отличаются от других видов характерным полностью черным окрасом головы и бело-голубыми глазами.

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