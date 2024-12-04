Зоологи вісім років називали жіночим ім'ям самця-пінгвіна: як вони виправили помилку

Британські зоологи опинилися в курйозній ситуації, коли випадковий тест ДНК відкрив для них правду — вони протягом восьми років називали жіночим ім'ям Меггі самця королівського пінгвіна.

Зоологи з парку Birdland, розташованому в британському Глостерширі, були шоковані від того, що вони припустилися комічної помилки — вони називали самця королівського пінгвіна жіночим ім'ям Меггі, коли потім виявилося, що він самець. Про курйозну ситуацію пише британський таблоїд Daily Express.

ЗМІ пише, що представника королівських пінгвінів придбали в одному з зоопарків Данії зоопарку вісім років тому для збільшення популяції. З незрозумілих причин самцеві дали ім'я Меггі, подумавши, що самець є самкою.

З часом зоологи почали помічати, що нібито "самка" не розмножується. Далі їх насторожила поведінка "самиці" — "вона" активно почала разом ходити у парі з іншим самцем, як це роблять зазвичай представники чоловічої статі цього виду.

Аби розвіяти підозри, зоологи відправили на тест ДНК пір'їну "Меггі". Результати тесту не залишили сумніві — фахівці називали жіночим ім'я самця королівського пінгвіна. Зрозумівши свій конфуз, орнітологи вирішили "виправити" свою помилку — тепер десятирічний дорослий самець королівського пінгвіна має кличку Магнус.

В пресслужбі парку кажуть, що через цей конфуз їм довелося внести ряд коректив у свої процедури. Крім того, наразі для Магнуса в терміновому порядку знайшли самицю з Німеччини, щоби забезпечити довгостроковий успіх розвитку колонії королівських пінгвінів.

Нагадаємо, Фокус писав про рідкісних пінгвінів Аделі, які мешкають поруч з українськими полярниками в Антрактиді. "Адельки" відрізняються від інших видів характерним повністю чорним забарвленням голови та біло-блакитними очима.

Також ми розповідали, як королівський пінгвін з Антарктики доплив до Австралії в пошуках нареченої, але ледь не загинув. Птах подолав майже 3400 км, дуже схуд і був виснаженим, однак ветеринари поставили його "на ноги" і відпустили на волю.