"Гнилое море" между Крымом и Херсонской областью: переливается радугой, но пахнет тухлыми яйцами

Спутниковый снимок региона Сиваш демонстрирует калейдоскопические цвета ряда мелких гиперсоленых и разноцветных лагун.

"Гнилое озеро" — разобранная радуга из примерно дюжины разноцветных лагун — занимает центральное место в потрясающем спутниковом снимке, сделанном около 10 лет назад, в 2014 году. На кадре видно разнообразие цветов от малинового, персикового и горчичного до лаймово-зеленого, бежевого и ярко-синего. Все эти удивительные разноцветные особенности обусловлены несколькими факторами, в том числе и микроорганизмами, обитающими в лагунах, пишет Live Science.

Удивительные лагуны простираются через регион Сиваш площадью примерно около 10 000 квадратных километров болотистой местности и являются условной границей между Крымским полуостровом и Херсонской областью.

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Известно, что глубина красочных бассейнов в основном составляет от 0,6 до 1,2 метра, а некоторые более глубокие бассейны могут достигать около 3 метров. Все они гиперсоленые, что означает, что они содержат большое количество минералов, делающих их солеными, и имеют толстые слои ила на дне, которые могут быть толщиной до 5 метров. На изображении также видно, что большинство лагун окружены белым цветом, исследователи отмечают, что он представляет собой смесь соли и ила.

Озеро Лемурия, также известное как "розовое озеро", является одной из крупнейших лагун в районе Сиваша Фото: wikimedia

Разнообразие цветов в водах разных озер отчасти обусловлено их соответствующими минералами, кислотностью и обитающей растительностью. Но данные Геологической службы США свидетельствуют о том, что основным фактором цвета все же являются виды водорослей, цветущих в водоемах. Летом, когда водоросли цветут, они также могут издавать резкий запах, похожий на запах тухлых яиц.

Исследователи подсчитали, что в лагунах Сиваша содержится около 220 миллионов тонн различных минералов. В лагунах также обитает огромное количество диких животных, находящихся под защитой Международной конвенции о водно-болотных угодьях (ICW). Соленые мелководья являются домом для множества видов солеустойчивых растений, включая морскую лаванду (Limonium caspium) и лебеду (Atriplex aucheri), а также до 1 миллиона водоплавающих птиц, которые мигрируют в этот район каждую зиму.

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины в 2022 году привело к тому, что сегодня регион Сиваш является временно оккупированной Россией территорией.

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