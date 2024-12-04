"Гниле море" між Кримом і Херсонською областю: переливається веселкою, але пахне тухлими яйцями

Супутниковий знімок регіону Сиваш демонструє калейдоскопічні кольори низки дрібних гіперсолоних і різнобарвних лагун.

"Гниле озеро" — розібрана веселка з приблизно дюжини різнобарвних лагун — посідає центральне місце в приголомшливому супутниковому знімку, зробленому близько 10 років тому, 2014 року. На кадрі видно розмаїття кольорів від малинового, персикового і гірчичного до лаймово-зеленого, бежевого і яскраво-синього. Усі ці дивовижні різнобарвні особливості зумовлені кількома факторами, зокрема й мікроорганізмами, що мешкають у лагунах, пише Live Science.

Дивовижні лагуни простягаються через регіон Сиваш площею приблизно близько 10 000 квадратних кілометрів болотистої місцевості і є умовним кордоном між Кримським півостровом і Херсонською областю.

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Відомо, що глибина барвистих басейнів здебільшого становить від 0,6 до 1,2 метра, а деякі глибші басейни можуть досягати близько 3 метрів. Усі вони гіперсолоні, що означає, що вони містять велику кількість мінералів, які роблять їх солоними, і мають товсті шари мулу на дні, що можуть бути товщиною до 5 метрів. На зображенні також видно, що більшість лагун оточені білим кольором, дослідники зазначають, що він є сумішшю солі та мулу.

Озеро Лемурія, також відоме як "рожеве озеро", є однією з найбільших лагун у районі Сиваша Фото: wikimedia

Різноманітність кольорів у водах різних озер частково зумовлена їхніми відповідними мінералами, кислотністю та рослинністю, в якій вони мешкають. Але дані Геологічної служби США свідчать про те, що основним чинником кольору все ж таки є види водоростей, що цвітуть у водоймах. Влітку, коли водорості цвітуть, вони також можуть видавати різкий запах, схожий на запах тухлих яєць.

Дослідники підрахували, що в лагунах Сиваша міститься близько 220 мільйонів тонн різних мінералів. У лагунах також мешкає величезна кількість диких тварин, які перебувають під захистом Міжнародної конвенції про водно-болотні угіддя (ICW). Солоні мілководдя є домівкою для безлічі видів солестійких рослин, включно з морською лавандою (Limonium caspium) і лободою (Atriplex aucheri), а також для до 1 мільйона водоплавних птахів, які мігрують у цей район щозими.

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України 2022 року призвело до того, що сьогодні регіон Сиваш є тимчасово окупованою Росією територією.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано таємницю рожевих пляжів Австралії: сотні мільйонів років тому їх створила гора в Антарктиді.