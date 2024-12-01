Виняткова подія. Вчені зняли рух потоку лави до популярного в усьому світі курорту

На щастя для туристів і місцевих жителів, розпечений потік сягнув лише стоянки популярного курорту і пошкодив невелику службову будівлю.

Нещодавній період вулканізму в Ісландії все ще триває. До 2021 року вулканічна система Фаґрадальсф'ятль не діяла протягом останніх 815 років, але тепер ситуація різко змінилася. З грудня 2023 року відбулося вже 7 вивержень вулкана, які вразили півострів Рейк'янес в Ісландії, пише IFLScience.

Останнє виверження почалося у вулканічній системі на ділянці між Стура-Скугф'ялл і Сілінгарфелл увечері 20 листопада. За даними Ісландського метеорологічного бюро, до 25 листопада влада заявила, що на регіон чекає "виняткова подія" — потік лави був на рівні одного з найпотужніших. Дослідники зазначають, що процес виверження все ще триває, хоча його масштаби й стихли за тиждень: лава, а також струмені вулканічного газу продовжують виливатися з 3-кілометрової тріщини, створюючи чарівне видовище.

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Під час останнього виверження ісландського вулкана дослідникам також вдалося сфотографувати жахливу вулканічну активність з висоти пташиного польоту — для цього вони використовували дрон. Кадри вулканічного поля зняв уночі 22 листопада Ісак Фіннбогасон недалеко від рибальського містечка Гріндавік.

На відео видно, як потік лави рухається в бік популярного серед туристів і місцевих жителів геотермального спа-курорту Блакитна лагуна. Дослідники також показали знімки, зроблені супутником Landsat 9 24 листопада — завдяки цим кадрам, можна спостерігати за пересуванням потоку лави прямо з космосу.

Відомо, що геотермальний курорт Блакитна лагуна був змушений закритися через загрозу виверження щонайменше до 4 грудня. Передбачається, що після цього періоду рішення буде переглянуто. Дані вказують на те, що лава з центрального кратера зуміла досягти автостоянки популярного геотермального курорту, а також завдала шкоди невеликій службовій будівлі. Робітники обрушили воду на довколишні потоки лави, намагаючись охолодити їх.

Рух потоку лави зняли з космосу Фото: NASA

Дослідники зазначають, що вулканічна активність Ісландії зумовлена тим, що вона буквально була створена вулканами й розташована на Серединно-Атлантичному хребті в північній частині Атлантичного океану. Вчені також сходяться на думці, що останній сплеск активності насправді є винятковим.

Спалах є особливо тривожним, оскільки в цій південно-західній частині острова проживає 70% населення країни та розташована більша частина її інфраструктури, включно з єдиним міжнародним аеропортом і кількома електростанціями. Раніше дослідники також припустили, що нинішній спалах активності, ймовірно, може тривати десятиліттями, якщо не століттями.

На жаль, природа не є регулярною, а тому, за словами вулканолога Іллі Біндемана з Університету Орегону, виверження вулкана досить складно передбачити, як і період його активності. Закономірність, за словами вченого, простежується, але в природі завжди є винятки й порушення.

Раніше Фокус писав про те, що Ісландія буде "горіти" століттями: виверження триватимуть сотні років і стануть джерелом відкриттів.