Исключительное событие. Ученые засняли движение потока лавы к популярному во всем мире курорту

К счастью для туристов и местных жителей, раскаленный поток достиг лишь парковки популярного курорта и повредил небольшое служебное здание.

Недавний период вулканизма в Исландии все еще продолжается. До 2021 года вулканическая система Фаградальсфьядль бездействовала в течение последних 815 лет, но теперь ситуация резко изменилась. С декабря 2023 года произошло уже 7 извержений вулкана, потрясших полуостров Рейкьянес в Исландии, пишет IFLScience.

Последнее извержение началось в вулканической системе на участке между Стура-Скугфьялл и Силингарфелл вечером 20 ноября. По данным Исландского метеорологического бюро, к 25 ноября власти заявили, что регион ждет "исключительное событие" — поток лавы был на уровне одного из самых мощных. Исследователи отмечают, что процесс извержения все еще продолжается, хотя его масштабы и стихли за неделю: лава, а также струи вулканического газа продолжают изливаться из 3-километровой трещины, создавая завораживающее зрелище.

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Во время последнего извержения исландского вулкана исследователям также удалось запечатлеть ужасающую вулканическую активность с высоты птичьего полета — для этого они использовали дрон. Кадры вулканического поля были сняты ночью 22 ноября Исаком Финнбогасоном недалеко от рыбацкого городка Гриндавик.

На видео видно, как поток лавы движется в сторону популярного среди туристов и местных жителей геотермального спа-курорта Голубая лагуна. Исследователи также показали снимки, сделанные спутником Landsat 9 24 ноября — благодаря этим кадрам, можно наблюдать за передвижением потока лавы прямо из космоса.

Известно, что геотермальный курорт Голубая лагуна был вынужден закрыться из-за угрозы извержения минимум до 4 декабря. Предполагается, что после этого периода решение будет пересмотрено. Данные указывают на то, что лава из центрального кратера сумела достичь автостоянки популярного геотермального курорта, а также нанесла ущерб небольшому служебному зданию. Рабочие обрушили воду на близлежащие потоки лавы, пытаясь охладить их.

Движение потока лавы засняли из космоса Фото: NASA

Исследователи отмечают, что вулканическая активности Исландии обусловлена тем, что она буквально была создана вулканами и расположена на Срединно-Атлантическом хребте в северной части Атлантического океана. Ученые также сходятся во мнении, что последний всплеск активности на самом деле является исключительным.

Вспышка особенно тревожна, поскольку в этой юго-западной части острова проживает 70% населения страны и находится большая часть ее инфраструктуры, включая единственный международный аэропорт и несколько электростанций. Ранее исследователи также предположили, что нынешняя вспышка активности, вероятно, может длиться десятилетиями, если не столетиями.

Увы, природа не является регулярной, а потому, по словам вулканолога Ильи Биндемана из Университета Орегона, извержение вулкана достаточно сложно предсказать, как и период его активности. Закономерность, по словам ученого, прослеживается, но в природе всегда есть исключения и нарушения.

Ранее Фокус писал о том, что Исландия будет "гореть" веками: извержения продолжатся сотни лет и станут кладезем открытий.