У Криму розвідники уразили три рідкісні РЛС: деталі від ГУР (фото)

Так під ударами в тимчасово окупованому Криму опинилися РЛС "Каста-2Е2" та дві РЛС "Подлет". Так їхня загальна вартість може становити до 65 мільйонів доларів.

29 листопада бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували дороговартісні радіолокаційні комплекси росіян. Йдеться про "Каста-2Е2" та "Подлет". Про це повідомили в пресслужбі ГУР у Telegram 30 листопада.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", — йдеться у повідомленні.

Так українські бійці уразили:

РЛС "Каста-2Е2";

дві РЛС "Подлет".

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", — наголосили в ГУР.

Ворожі РЛС: що про них відомо

"Каста-2Е2" — трикоординатна РЛС, призначена для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей, зокрема, на гранично малих висотах. Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 мільйонів доларів.

РЛС "Каста-2Е2" Фото: Вікіпедія

"Подлет" — універсальна мобільна твердотільна трикоординатна РЛС з ФАР (фазована антенна решітка) кругового огляду й виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складних умовах. Комплекс призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 тощо.

РЛС "Подлет" Фото: Мілітарний

Нагадаємо, вранці 29 листопада в Криму пролунав вибух. За словами керівника ЦПД при РНДО Андрія Ковальова, могло бути атаковано місце базування установок С-400.

29 листопада в ГУР МОУ розповіли, що в Криму було знищено РЛС "Подлет". Орієнтовна вартість комплексу становить пʼять мільйонів доларів.