В Крыму разведчики поразили три редкие РЛС: детали от ГУР (фото)

Так под ударами во временно оккупированном Крыму оказались РЛС "Каста-2Е2" и две РЛС "Подлет". Так их общая стоимость может составлять до 65 миллионов долларов.

29 ноября бойцы Главного управления разведки Министерства обороны атаковали дорогостоящие радиолокационные комплексы россиян. Речь идет о "Каста-2Е2" и "Подлет". Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Telegram 30 ноября.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", — говорится в сообщении.

Так украинские бойцы поразили:

РЛС "Каста-2Е2";

две РЛС "Подлет".

"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", — отметили в ГУР.

Вражеские РЛС: что о них известно

"Каста-2Е2" — трехкоординатная РЛС, предназначенная для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в частности, на предельно малых высотах. Ее стоимость в зависимости от комплектации стартует от 60 миллионов долларов.

РЛС "Каста-2Е2" Фото: Википедия

"Подлет" — универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная РЛС с ФАР (фазированная антенная решетка) кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных условиях. Комплекс предназначен для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и др.

РЛС "Подлет" Фото: Милитарный

Напомним, утром 29 ноября в Крыму прогремел взрыв. По словам руководителя ЦПД при СНБО Андрея Ковалева, могло быть атаковано место базирования установок С-400.

29 ноября в ГУР МОУ рассказали, что в Крыму была уничтожена РЛС "Подлет". Ориентировочная стоимость комплекса составляет пять миллионов долларов.