Ученые взглянули на мир глазами медведей: открыли ранее неизвестное поведение (видео)

Исследователям выпал уникальный шанс взглянуть на мир глазами андских медведей — им удалось раскрыть несколько тайн животных.

Наша планета является домом для невероятного количества жизни: некоторые из видов хорошо изучены, а другие продолжают удивлять ученых. Например, в новом исследовании ученым удалось взглянуть на мир глазами андских медведей и, похоже, им удалось обнаружить нечто любопытное, пишет Science Alert.

Исследование было проведено командой National Geographic и Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition, которым удалось запечатлеть жизнь андских медведей от первого лица. Кадры были засняты с помощью ошейниковых камер с поддержкой GPS, которые были прикреплены к животным и предоставляли ученым обзор "от первого лица".

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Исследователи отмечают, что полученная информация для такого вида, как андский медведь (Tremarctos ornatus) на самом деле бесценна. Отметим, что представителей этого вида особенно сложно выслеживать и изучать, поскольку они обитают высокого в Андах и на отдаленных горных хребтах от Венесуэлы до Северной Аргентины, в том числе в Колумбии, Эквадоре, Перу и Боливии.

По словам исследователя Рутмери Пиллко Уаркайя, наблюдая за андскими медведями, им с коллегами удалось обнаружить то, о чем ранее не было известно. Исследователи отмечают, что полученные данные позволили им улучшить усилия по сохранению вида, а также предоставили бесценные сведения о поведении, естественной истории, экологических потребностей, а также преимуществах андских медведей.

Авторы исследования отмечают, что они планируют объединить кадры, снятые камерами на ошейниках, с показаниями GPS и данными акселерометра. В результате им удастся составить полную карту того, чем занимались медведи — в результате им удалось обнаружить множество удивительных вещей. Например, ученые впервые запечатлели спаривание андских медведей, а также поедание почвы и глины; второй раз в истории наблюдали за тем, как медведь поедал нечеловеческого примата. Кроме того исследователи полагают, что им, вероятно, удалось впервые в истории заснять случай каннибализма с андскими медведями: взрослая особь съела детеныша.

Команда также отмечает, что им удалось узнать больше о том, чем питаются животные: например, в их рацион входит более 21 вида растений. Такое разнообразие, по мнению ученых, вероятно, обусловлено тем, что животные живут на разных высотах — от 200 до 4 000 метров. Также андские медведи играют важную роль в экосистеме облачных лесов Амазонки. Поедая все эти растения и выбрасывая их семена, медведи пассивно восстанавливают леса по мере миграции, демонстрируя, насколько важно их выживание для всей экосистемы.

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