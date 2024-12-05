Учені поглянули на світ очима ведмедів: відкрили раніше невідому поведінку (відео)

Дослідникам випав унікальний шанс поглянути на світ очима андських ведмедів — їм вдалося розкрити кілька таємниць тварин.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості життя: деякі з видів добре вивчені, а інші продовжують дивувати вчених. Наприклад, у новому дослідженні вченим вдалося поглянути на світ очима андських ведмедів і, схоже, їм вдалося виявити щось цікаве, пише Science Alert.

Дослідження було проведене командою National Geographic і Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition, яким вдалося зафіксувати життя андських ведмедів від першої особи. Кадри були зняті за допомогою нашийникових камер з підтримкою GPS, які були прикріплені до тварин і надавали вченим огляд "від першої особи".

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Дослідники зазначають, що отримана інформація для такого виду, як андський ведмідь (Tremarctos ornatus) насправді неоціненна. Зазначимо, що представників цього виду особливо складно вистежувати й вивчати, оскільки вони мешкають високого в Андах і на віддалених гірських хребтах від Венесуели до Північної Аргентини, зокрема в Колумбії, Еквадорі, Перу і Болівії.

За словами дослідника Рутмері Піллко Уаркайя, спостерігаючи за андськими ведмедями, їм з колегами вдалося виявити те, про що раніше не було відомо. Дослідники зазначають, що отримані дані дали їм змогу покращити зусилля зі збереження виду, а також надали неоціненні відомості про поведінку, природну історію, екологічні потреби, а також переваги андських ведмедів.

Автори дослідження зазначають, що вони планують об'єднати кадри, зняті камерами на нашийниках, з показаннями GPS і даними акселерометра. У результаті їм вдасться скласти повну карту того, чим займалися ведмеді — в результаті їм вдалося виявити безліч дивовижних речей. Наприклад, учені вперше зафіксували спарювання андських ведмедів, а також поїдання ґрунту і глини; вдруге в історії спостерігали за тим, як ведмідь поїдав нелюдського примата. Крім того, дослідники вважають, що їм, імовірно, вдалося вперше в історії зняти випадок канібалізму з андськими ведмедями: доросла особина з'їла дитинча.

Команда також зазначає, що їм вдалося дізнатися більше про те, чим харчуються тварини: наприклад, до їхнього раціону входить понад 21 вид рослин. Таке розмаїття, на думку вчених, ймовірно, зумовлене тим, що тварини живуть на різних висотах — від 200 до 4 000 метрів. Також андські ведмеді відіграють важливу роль в екосистемі хмарних лісів Амазонки. Поїдаючи всі ці рослини та викидаючи їхнє насіння, ведмеді пасивно відновлюють ліси в міру міграції, демонструючи, наскільки важливим є їхнє виживання для всієї екосистеми.

Раніше Фокус писав про те, що американські чорні ведмеді повільно червоніють і вчені не знають чому.