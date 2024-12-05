Самая старая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет: сможет ли птенец вылупиться (видео)

Потеряв партнера, с которым провела более полувека, самая старая дикая самка альбатроса в мире встретила нового партнера и отложила яйцо.

Виздом — самая старая известная птица в мире. Впервые она была идентифицирована и окольцована биологами после того, как отложила яйцо в атолле Мидуэй в 1956 году. Исследователям известно, что альбатросы не откладывают яйца до достижения пятилетнего возраста, а потому Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных в США оценило возраст птицы минимум в 74 года, пишет IFLScience.

Известно, что ежегодно в ноябре популяция альбатросов, в которую входит и Виздом возвращается в атолл Мидуэй в северной части Тихого океана, чтобы найти пару и отложить яйца. По мнению сотрудников Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, за всю жизнь Виздом, вероятно, могла отложить около 50-60 яиц и около 30 из них стали птенцами.

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Любопытно, что большинство птенцов Виздом были от одного партнера Акеакамаи, с которым самка альбатроса была в течение 60 лет. Увы, в 2021 году и в последующие годы Акеакамаи не появлялся в местах гнездования, а потому ученые полагаю, что самец умер.

Ранее в этом году Виздом вселила надежду на то, что она может снова спариться, когда в марте ее заметили активно ухаживающей за другими птицами. По словам биолога, доктора Бет Флинт из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, альбатросы создают пару на всю жизнь, однако они также могут найти нового партнера, если это необходимо — например, если переживут своего первого партнера.

Когда Виздом вернулась в атолл, ученые обнаружили, что она нашла нового партнера, а теперь исследователи Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявили о том, что Виздом отложила яйцо в своем уже преклонном возрасте.

По словам биолога Джона Плисснера, эта самка альбатроса весьма уникальна, так как ученым неизвестны другие дикие птицы этого вида, которые могли бы приблизиться к ее возрасту. Исследователи отмечают, что другие наиболее взрослые альбатросы сегодня достигли лишь возраст в 45 лет.

Большинство яиц откладывается на атолле в начале декабря. Инкубационный период яиц альбатросов составляет 64–65 дней, большинство новых птенцов вылупляются в январе/феврале следующего года. Ожидание может быть напряженным, но ожидается, что птенец вылупится, или, по крайней мере, у него будут хорошие шансы на это.

По словам Плисснера, ежегодно в атолле вылупляется около 70-80% отложенных яиц, увы, лишь около половины из них выживают и достигают возраста оперения, а затем покидают атолл.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили черту характера, из-за которой разводятся альбатросы.