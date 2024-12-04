Вопреки всем прогнозам: самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в 74 года

Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом шокировала орнитологов, когда нашла себе нового партнера и отложила яйцо на атолле в Тихом океане.

Самая старая известная в мире дикая птица, самка темноспинного альбатроса Уиздом, преодолела все трудности и отложила еще одно яйцо в возрасте 74 лет. Это произошло в национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй в Тихом океане недалеко от Гавайев. Об этом пишет Daily Star.

Уиздом и ее новый партнер на Гавайях

Новость об Уиздом шокировала орнитологов, так как темноспинные альбатросы обычно живут от 12 до 40 лет и совсем пожилая самка альбатроса потеряла партнера.

Впервые Уиздом заметили в 1956 году, когда ей было около пяти лет. Увлеченные наблюдатели за птицами знакомы с ее отличительной меткой Z333.

Последнее яйцо Уиздом вылупилось в 2021 году и, как полагают, за всю свою жизнь она вывела более 30 птенцов, отложив при этом 50-60 яиц.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) сделала снимки Уиздом, высиживающей яйцо с новым партнером. Они написали на X о волнующей новости: "Она снова это сделала! Уиздом, старейшая известная дикая птица в мире, вернулась с новым партнером и только что отложила еще одно яйцо. В возрасте около 74 лет королева морских птиц вернулась в Национальный заповедник дикой природы атолла Мидуэй на прошлой неделе и начала общаться с самцом".

Также они отметили, что, как и другие темноспинные альбатросы, или моли по-гавайски, Уиздом каждый год возвращается на одно и то же место гнездования, чтобы воссоединиться со своим партнером и, если это возможно, отложить одно яйцо. В течение десятилетий она делала это с одним и тем же партнером, Акеакамаи, но эту птицу не видели уже несколько лет.

"Нестареющую Уиздом можно увидеть на этих фотографиях и видео с ее известным номером кольца Z333. Ее новый партнер был окольцован в прошлую пятницу для будущей идентификации", — отметили в службе.

Джон Плисснер, старший биолог дикой природы в Midway Atoll NWR, назвал первое яйцо Виздом за четыре года "особой радостью" и сказал, что у нее, похоже, еще есть энергия и инстинкты для выращивания еще одного птенца. "Мы настроены оптимистично, что из яйца вылупится птенец", — сказал он.

Напомним, что Уиздом — самая старая дикая птица в мире, выяснили случайно. Один из исследователей в 2002 году заметил, что ее кольцо повреждено и нуждается в замене. Когда птицу изловили и сняли с нее кольцо, то поняли, что перед ними уникальное создание.