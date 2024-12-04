Всупереч усім прогнозам: найстаріша дика пташка у світі відклала яйце у 74 роки
Самка темноспинового альбатроса на прізвисько Віздом шокувала орнітологів, коли знайшла собі нового партнера і відклала яйце на атолі в Тихому океані.
Найстаріший відомий у світі дикий птах, самка темноспинового альбатроса Віздом, подолала всі труднощі і відклала ще одне яйце у віці 74 років. Це сталося в національному заповіднику дикої природи атола Мідвей у Тихому океані неподалік Гаваїв. Про це пише Daily Star.
Новина про Віздом шокувала орнітологів, оскільки темноспинні альбатроси зазвичай живуть від 12 до 40 років і зовсім літня самка альбатроса втратила партнера.
Уперше Віздом помітили 1956 року, коли їй було близько п'яти років. Захоплені спостерігачі за птахами знайомі з її відмітною міткою Z333.
Останнє яйце Віздом вилупилося 2021 року і, як вважають, за все своє життя вона вивела понад 30 пташенят, відклавши водночас 50-60 яєць.
Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS) зробила знімки Віздом, яка висиджує яйце з новим партнером. Вони написали на X про неймовірну новину: "Вона знову це зробила! Віздом, найстаріший відомий дикий птах у світі, повернувся з новим партнером і щойно відклав ще одне яйце. У віці близько 74 років королева морських птахів повернулася до Національного заповідника дикої природи атола Мідвей минулого тижня і почала спілкуватися з самцем".
Також вони зазначили, що, як і інші темноспинні альбатроси, або молі по-гавайськи, Віздом щороку повертається на одне й те саме місце гніздування, щоб возз'єднатися зі своїм партнером і, якщо це можливо, відкласти одне яйце. Протягом десятиліть вона робила це з одним і тим самим партнером, Акеакамаї, але цього птаха не бачили вже кілька років.
"Нестаріючу Віздом можна побачити на цих фотографіях і відео з її відомим номером кільця Z333. Її новий партнер був окільцьований минулої п'ятниці для майбутньої ідентифікації", — зазначили в службі.
Джон Плісснер, старший біолог дикої природи в Midway Atoll NWR, назвав перше яйце Віздом за чотири роки "особливою радістю" і сказав, що в неї, схоже, ще є енергія та інстинкти для вирощування ще одного пташеняти. "Ми налаштовані оптимістично, що з яйця вилупиться пташеня", — сказав він.
Нагадаємо, те, що Віздом — найстаріший дикий птах у світі, з'ясували випадково. Один із дослідників 2002 року помітив, що його каблучка пошкоджена і потребує заміни. Коли птаха спіймали і зняли з нього кільце, то зрозуміли, що перед ними унікальне створіння.