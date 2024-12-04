Всупереч усім прогнозам: найстаріша дика пташка у світі відклала яйце у 74 роки

Самка темноспинового альбатроса на прізвисько Віздом шокувала орнітологів, коли знайшла собі нового партнера і відклала яйце на атолі в Тихому океані.

Найстаріший відомий у світі дикий птах, самка темноспинового альбатроса Віздом, подолала всі труднощі і відклала ще одне яйце у віці 74 років. Це сталося в національному заповіднику дикої природи атола Мідвей у Тихому океані неподалік Гаваїв. Про це пише Daily Star.

Віздом та її новий партнер на Гаваях

Новина про Віздом шокувала орнітологів, оскільки темноспинні альбатроси зазвичай живуть від 12 до 40 років і зовсім літня самка альбатроса втратила партнера.

Уперше Віздом помітили 1956 року, коли їй було близько п'яти років. Захоплені спостерігачі за птахами знайомі з її відмітною міткою Z333.

Останнє яйце Віздом вилупилося 2021 року і, як вважають, за все своє життя вона вивела понад 30 пташенят, відклавши водночас 50-60 яєць.

Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS) зробила знімки Віздом, яка висиджує яйце з новим партнером. Вони написали на X про неймовірну новину: "Вона знову це зробила! Віздом, найстаріший відомий дикий птах у світі, повернувся з новим партнером і щойно відклав ще одне яйце. У віці близько 74 років королева морських птахів повернулася до Національного заповідника дикої природи атола Мідвей минулого тижня і почала спілкуватися з самцем".

Також вони зазначили, що, як і інші темноспинні альбатроси, або молі по-гавайськи, Віздом щороку повертається на одне й те саме місце гніздування, щоб возз'єднатися зі своїм партнером і, якщо це можливо, відкласти одне яйце. Протягом десятиліть вона робила це з одним і тим самим партнером, Акеакамаї, але цього птаха не бачили вже кілька років.

"Нестаріючу Віздом можна побачити на цих фотографіях і відео з її відомим номером кільця Z333. Її новий партнер був окільцьований минулої п'ятниці для майбутньої ідентифікації", — зазначили в службі.

Джон Плісснер, старший біолог дикої природи в Midway Atoll NWR, назвав перше яйце Віздом за чотири роки "особливою радістю" і сказав, що в неї, схоже, ще є енергія та інстинкти для вирощування ще одного пташеняти. "Ми налаштовані оптимістично, що з яйця вилупиться пташеня", — сказав він.

Нагадаємо, те, що Віздом — найстаріший дикий птах у світі, з'ясували випадково. Один із дослідників 2002 року помітив, що його каблучка пошкоджена і потребує заміни. Коли птаха спіймали і зняли з нього кільце, то зрозуміли, що перед ними унікальне створіння.