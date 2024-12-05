Найстаріший птах у світі відклав яйце у віці 74 років: чи зможе пташеня вилупитися (відео)

Втративши партнера, з яким провела понад півстоліття, найстаріша дика самка альбатроса у світі зустріла нового партнера і відклала яйце.

Віздом — найстаріший відомий птах у світі. Уперше його було ідентифіковано та окільцьовано біологами після того, як він відклав яйце на атолі Мідвей у 1956 році. Дослідникам відомо, що альбатроси не відкладають яйця до досягнення п'ятирічного віку, а тому Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин у США оцінила вік птаха щонайменше в 74 роки, пише IFLScience.

Відомо, що щорічно в листопаді популяція альбатросів, до якої входить і Віздом, повертається на атол Мідвей у північній частині Тихого океану, щоб знайти пару і відкласти яйця. На думку співробітників Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, за все життя Віздом, імовірно, могла відкласти близько 50-60 яєць і близько 30 з них стали пташенятами.

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Цікаво, що більшість пташенят Віздом були від одного партнера Акеакамаї, з яким самка альбатроса була протягом 60 років. На жаль, 2021 року і в наступні роки Акеакамаї не з'являвся в місцях гніздування, а тому вчені вважають, що самець помер.

Раніше цього року Віздом вселила надію на те, що вона може знову злучитися, коли в березні її помітили такою, що активно доглядає за іншими птахами. За словами біолога, доктора Бет Флінт зі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, альбатроси створюють пару на все життя, проте вони також можуть знайти нового партнера, якщо це необхідно — наприклад, якщо переживуть свого першого партнера.

Коли Віздом повернулася на атол, вчені виявили, що вона знайшла нового партнера, а тепер дослідники Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США оголосили про те, що Віздом відклала яйце у своєму вже похилому віці.

За словами біолога Джона Плісснера, ця самка альбатроса вельми унікальна, оскільки вченим невідомі інші дикі птахи цього виду, які могли б наблизитися до її віку. Дослідники зазначають, що інші найдоросліші альбатроси сьогодні досягли лише віку в 45 років.

Більшість яєць відкладається на атолі на початку грудня. Інкубаційний період яєць альбатросів становить 64-65 днів, більшість нових пташенят вилуплюються в січні/лютому наступного року. Очікування може бути напруженим, але очікується, що пташеня вилупиться, або принаймні у нього будуть хороші шанси на це.

За словами Плісснера, щорічно в атолі вилуплюється близько 70-80% відкладених яєць, на жаль, лише близько половини з них виживають і досягають віку оперення, а потім залишають атол.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили рису характеру, через яку розлучаються альбатроси.