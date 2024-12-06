"Вифлеемская звезда" взойдет на небе: когда это произойдет

Астрономы рассказали, как можно увидеть ту самую "звезду", которая упоминалась в Библии.

На предстоящих выходных Венера, которая и так является самым ярким небесным телом на небе после Луны и Солнца, станет еще ярче. Также в субботу Юпитер войдет в противостояние, пишет ABC News.

"Сейчас самое время выйти на улицу и посмотреть на ночное небо", — говорит планетолог из NASA Генри Трооп.

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Сегодня именно Венеру принято называть "Вифлеемской звездой", так как это действительно самый яркий объект на небе, помимо Луны и Солнца. Противостояние же Юпитера означает, что газовый гигант в этот период находится близко к Солнцу и Земле, говорит эксперт.

"Именно поэтому Юпитер в этот период времени кажется очень ярким и большим в земном небе", — отмечает планетолог.

Ожидается, что противостояние Юпитера произойдет 7 декабря. Лучше всего Юпитер будет виден во время заката, он будет следующей по яркости точкой после Венеры.

"Одна из замечательных особенностей наблюдения за небом заключается в том, что вам не нужно ничего особенного, чтобы увидеть небесные объекты, на которые люди смотрят уже тысячи лет", — подчеркивает эксперт.

В религиозных текстах упоминается одна конкретная звезда — Вифлеемская звезда, которая вела пророков того времени. Астрономы предполагают, что этой так называемой звездой мог быть Юпитер. Но также Рождественской звездой называют и Венеру из-за того, что она становится очень яркой в это время года.

Согласно легенде, звезда взошла на востоке и направляла путешественников и пророков на юг, что имеет свой планетарный смысл.

Основываясь на записях древних астрономов, в том числе из Китая и Японии, ученые предполагают, что пророки действительно видели в небе яркую "звезду". Компьютерные модели смогли показать расположение планет 2 тыс. лет назад и подтвердили эту часть мифа.

Напомним, исследователи выдвинули несколько теорий о том, чем могла быть так называемая "Вифлеемская звезда" с научной точки зрения.