"Вифлеємська зірка" зійде на небі: коли це станеться

Астрономи розповіли, як можна побачити ту саму "зірку", яка згадувалася в Біблії.

На майбутніх вихідних Венера, яка і так є найяскравішим небесним тілом на небі після Місяця і Сонця, стане ще яскравішою. Також у суботу Юпітер увійде в протистояння, пише ABC News.

"Зараз саме час вийти на вулицю і подивитися на нічне небо", — каже планетолог із NASA Генрі Трооп.

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Сьогодні саме Венеру заведено називати "Віфлеємською зіркою", оскільки це дійсно найяскравіший об'єкт на небі, крім Місяця і Сонця. Протистояння ж Юпітера означає, що газовий гігант у цей період перебуває близько до Сонця і Землі, каже експерт.

"Саме тому Юпітер у цей період часу здається дуже яскравим і великим у земному небі", — зазначає планетолог.

Очікується, що протистояння Юпітера відбудеться 7 грудня. Найкраще Юпітер буде видно під час заходу сонця, він буде наступною за яскравістю точкою після Венери.

"Одна з чудових особливостей спостереження за небом полягає в тому, що вам не потрібно нічого особливого, щоб побачити небесні об'єкти, на які люди дивляться вже тисячі років", — наголошує експерт.

У релігійних текстах згадується одна конкретна зірка — Вифлеємська зірка, яка вела пророків того часу. Астрономи припускають, що цією так званою зіркою міг бути Юпітер. Але також Різдвяною зіркою називають і Венеру через те, що вона стає дуже яскравою в цю пору року.

Згідно з легендою, зірка зійшла на сході та спрямовувала мандрівників і пророків на південь, що має свій планетарний сенс.

Ґрунтуючись на записах стародавніх астрономів, зокрема з Китаю і Японії, вчені припускають, що пророки дійсно бачили в небі яскраву "зірку". Комп'ютерні моделі змогли показати розташування планет 2 тис. років тому і підтвердили цю частину міфу.

Нагадаємо, дослідники висунули кілька теорій про те, чим могла бути так звана "Вифлеємська зірка" з наукового погляду.