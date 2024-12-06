Моллюски используют человеческую технологию для питания: чем им помогает оптоволокно

Исследователи обнаружили, что моллюски сердцевидки используют хитрую технологию, чтобы получить необходимую пищу.

Когда речь о технологиях, используемых только людьми, можно подумать, что оптоволокно будет занимать в этом списке лидирующую позицию. Однако новое исследование показывает, что это, похоже, не совсем так: ученые обнаружили, что определенный моллюск использует собственное "оптоволокно" для получения пищи, пишет New Atlas.

Эти моллюски, также известные как сердцевидки, являются морскими животными, обитающими в Индо-Тихоокеанском регионе. Наряду с планктоном, который он отфильтровывает из воды, моллюск также питается сахарами, вырабатываемыми водорослями, живущими в его мягких тканях.

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Проблема заключается в том, что водоросли производят сахара лишь под воздействием фотосинтеза, для которого, как известно, требуется солнечный свет. Однако солнечному свету сложно проникать внутрь запечатанной раковины, а потому моллюски используют технологии.

В новом исследовании, проведенном командой из Университета Дьюка и Стэнфорда, ученые сосредоточились на понимании того, как водоросли внутри тканей моллюсков получают солнечный свет. Моллюски, вероятно, могли бы давать водорослям немного света, приоткрывая свои раковины, но это сделало бы их уязвимыми для хищников.

Белые светодиоды, размещенные внутри различных видов ракушек-сердечек, показывают, как окна ракушек пропускают свет Фото: Dakota McCoy

Вместо этого моллюски развили полупрозрачные окна, которые принимают форму ряда небольших выпуклостей на своих раковинах. Результаты исследования указывают на то, что под каждым окном, которое служит линзой, фокусирующей солнечный свет, слоистые пластины карбоната кальция, из которых состоит раковина, образуют плотно упакованные пучки волосовидных волокон. Ученые считают, что обычны пластины проходят вдоль раковины, как сложенные кирпичи в кирпичной стене, волокна проходят перпендикулярно им, пронизывая толщу раковины.

Авторы исследования считают, что эти волокна не просто переносят солнечный свет с поверхности раковины к водорослям, но также отфильтровывают ультрафиолетовую часть этого света, которая может угрожать моллюску. В то же время линзы пропускают синий и красный свет, необходимый для фотосинтеза.

По словам руководителя исследования, профессора Университета Дьюка Сенке Йонсена, волокна и линзы вместе создают своеобразную систему для фильтрации опасных волн, направления хороших длин волн и фокусировки таким образом, чтобы они могли проникнуть достаточно глубоко в раковину, чтобы водоросли могли фотосинтезировать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего моллюска, которого считали вымершим.