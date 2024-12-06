Молюски використовують людську технологію для харчування: чим їм допомагає оптоволокно

Дослідники виявили, що серцеподібні молюски використовують хитру технологію, щоб отримати необхідну їжу.

Коли йдеться про технології, які використовуються лише людьми, можна подумати, що оптоволокно посідатиме в цьому списку провідну позицію. Однак нове дослідження показує, що це, схоже, не зовсім так: учені виявили, що певний молюск використовує власне "оптоволокно" для отримання їжі, пише New Atlas.

Ці молюски, також відомі як серцеподібні молюски, є морськими тваринами, що мешкають в Індо-Тихоокеанському регіоні. Поряд із планктоном, який він фільтрує з води, молюск також харчується цукрами, що виробляються водоростями, які живуть у його м'яких тканинах.

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Проблема полягає в тому, що водорості виробляють цукор лише під впливом фотосинтезу, для якого, як відомо, потрібне сонячне світло. Однак сонячному світлу складно проникати всередину запечатаної раковини, а тому молюски використовують технології.

У новому дослідженні, проведеному командою з Університету Дюка і Стенфорда, вчені зосередилися на розумінні того, як водорості всередині тканин молюсків отримують сонячне світло. Молюски, ймовірно, могли б давати водоростям трохи світла, прочиняючи свої раковини, але це зробило б їх уразливими для хижаків.

Білі світлодіоди, розміщені всередині різних видів черепашок-сердечок, показують, як вікна черепашок пропускають світло Фото: Dakota McCoy

Замість цього молюски розвинули напівпрозорі вікна, які набувають форми низки невеликих опуклостей на своїх раковинах. Результати дослідження вказують на те, що під кожним вікном, яке слугує лінзою, що фокусує сонячне світло, шаруваті пластини карбонату кальцію, з яких складається мушля, утворюють щільно упаковані пучки волосоподібних волокон. Вчені вважають, що звичайні пластини проходять уздовж черепашки, як складені цеглини в цегляній стіні, волокна проходять перпендикулярно їм, пронизуючи товщу черепашки.

Автори дослідження вважають, що ці волокна не просто переносять сонячне світло з поверхні раковини до водоростей, а й також відфільтровують ультрафіолетову частину цього світла, яка може загрожувати молюску. Водночас лінзи пропускають синє і червоне світло, необхідне для фотосинтезу.

За словами керівника дослідження, професора Університету Дюка Сенке Йонсена, волокна і лінзи разом створюють своєрідну систему для фільтрації небезпечних хвиль, спрямування хороших довжин хвиль і фокусування таким чином, щоб вони могли проникнути досить глибоко в раковину, щоб водорості могли фотосинтезувати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього молюска, якого вважали вимерлим.