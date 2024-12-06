Бодигард для ядерного арсенала США: кто защищает четверть всех запасов страны

Исследователи назвали морских существ, которые по-прежнему используются военными для защиты американского ядерного арсенала.

Дельфины считаются одними из самых умных, дружелюбных и любознательных животных, известных своим игривым характером. Но за этим популярным образом также скрывается животное, которое быстро учится, обладает талантом к подражанию и демонстрирует самосознание, пишет IFLScience.

Исходя из этого, вовсе неудивительно, что дельфины, наряду с другими морскими млекопитающими, десятилетиями используются военными по всему земному шару для различных целей, в том числе и защиты атомных подводных лодок. Например, у американских военных есть дельфины на военно-морской базе подводных лодок в заливе Кингс в Джорджии и на военно-морской базе Китсап недалеко от Сиэтла, где эти морские млекопитающие помогают защищать четверть существующего ядерного арсенала страны.

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Известно, что ВМС США начали изучать различные виды дельфинов еще в 1959 году, наряду с морскими львами и другими видами, такими как морские черепахи и птицы, а также различные акулы и скаты. В ходе исследований ученые анализировали сенсорные и физические возможности, а также способности к обучаемости. Результаты показали, что далеко не все виды обучаемые и могут быть полезны для военных целей. В результате ученые остановились на дельфинах-афалинах и калифорнийских морских львах.

В 1980-м годам на военно-морских базах США проживало более сотни дельфином, а бюджет исследований составил более 8 миллионов долларов. Дельфинов обучали носить камеры во рту, передавать сообщения и даже обнаруживать вражеских водолазов. Аналогичным образом морских львов учили доставать мины со дна моря, в то время как белухи патрулировали воды и искали угрозы.

Почему же дельфины столь ценны для военных операций? По словам исследователей, все сводится к сочетанию факторов, связанных с интеллектом, физическими возможностями и общей общительностью животных. Дельфины эволюционировали, чтобы иметь возможность картографировать свое окружение посредством эхолокации — способности "видеть" через звуковые волны, которые они создают, щелкая, а затем интерпретируя "эхо", когда они отражаются от объектов.

Известно, что щелчки, издаваемые животные, вовсе не производятся ртом. Вместо этого дельфины производят их путем проталкивания воздуха через их "фонические губы", которые соединены с их носовыми проходами. Когда воздух проходит через носовой проход и мимо этих губ, он заставляет окружающие ткани вибрировать, создавая звук. Дельфины могут создавать сложные звуки с различными частотами и формами волн, способными создавать невероятно подробные "картины" их окружающей среды, включая мутные или сложные условия, в которых искусственные технологии не справились бы.

Это, по мнению ученых, делает животных особенно успешными в поиске объектов, таких как мины, на мелководье или в загроможденных гаванях. В то же время дельфины также могут нырять на сотни метров под поверхность и не страдать от каких-либо физических ограничений или рисков, которые испытывают люди.

И все же, несмотря на тактическую ценность, исследователи все еще ведут споры о том, стоит ли использовать животных в подобных целях.

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