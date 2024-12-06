Человечество на пороге сурового выбора: решение климатического кризиса обойдется в 4 раза дороже

Впрочем, исследователи считают, что люди все еще могут заплатить в четыре раза меньше, если сделают один шаг вовремя.

Ученые годами предупреждают о том, что последствия климатического кризиса будут разрушительными для планеты. Мир уже столкнулся с невероятными волнами тепла и засухи, и последствия нагрева планеты ощущаются как на суше, так и в океане, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено командой из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) и Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL). В ходе анализу ученые подсчитали необходимые цифры, используя несколько вариантов климатической модели и сценарий потери морского льда.

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Результаты нового исследования подчеркивают суровый выбор, с которым сталкивается человечество, когда дело касается изменения климата: решить климатический кризис уже сегодня или потратить значительно больше денег и ресурсов на его решение в будущем, после того, как планета преодолеет критические экологические точки.

Отметим, что критическими являются пороговые точки, преодолев которые, на мир обрушатся масштабные, значительные и неизбежные изменения. Причем, ситуация не будет зависеть от того, будут ли устранены факторы, вызывающие изменения в целом. В ходе исследования ученые рассмотрели модели, предусматривающие освобождение полярных регионов ото льда.

По словам соавтора исследования, математика Парвати Кулота, человечество либо возьмет на себя ответственность уже сегодня, непосредственно перед тем, как пороговые точки будут преодолены. Либо ждем, но в этом случае степень вмешательства, необходимая для возвращения климатической системы в прежнее состояние, резко возрастет.

Исследователи составили график потери морского льда (пунктирная линия) и затрат на его восстановление Фото: Climate and Atmospheric Science

Чем дольше продолжаются изменения климата, тем больше потребуется усилий, чтобы обратить их вспять. Однако команда хотела конкретно количественно оценить возросшие затраты после точки невозврата, используя свой сценарий потери морского льда. В этом случае, как обнаружили ученые, четырехкратное увеличение происходит быстро после достижения точки невозврата.

В то же время модели также указывают на то, что резкий рост затрат можно отсрочить, предоставив людям больше времени, чтобы изменить курс и полностью восстановить экосистему. Как только это "окно превышения" пройдет, стоимость обращения вспять возрастет еще быстрее.

Исследователи также обнаружили, что далеко не все последствия точек невозврата в действительности удастся обратить вспять. В то же время предполагается, что точки невозврата можно быстро преодолеть, устранение ущерба и возвращение в другом направлении обычно занимает гораздо больше времени и усилий.

Например, по словам Кулот, если к 2100 году планета утратит морской лед, вероятно, для его возвращения будет недостаточно одного лишь снижения выброса парниковых газов. Фактически, нам может потребоваться еще больше снизить выбросы, до уровня, предшествующего 2024 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.