Людство на порозі суворого вибору: розв'язання кліматичної кризи обійдеться в 4 рази дорожче

Утім, дослідники вважають, що люди все ще можуть заплатити вчетверо менше, якщо зроблять один крок вчасно.

Учені роками попереджають про те, що наслідки кліматичної кризи будуть руйнівними для планети. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями тепла і посухи, і наслідки нагрівання планети відчуваються як на суші, так і в океані, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведено командою з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (PNNL) і Лос-Аламоської національної лабораторії (LANL). Під час аналізу вчені підрахували необхідні цифри, використовуючи кілька варіантів кліматичної моделі та сценарій втрати морського льоду.

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Результати нового дослідження підкреслюють суворий вибір, з яким стикається людство, коли йдеться про зміну клімату: розв'язати кліматичну кризу вже сьогодні або ж витратити значно більше грошей і ресурсів на її розв'язання в майбутньому, після того, як планета подолає критичні екологічні точки.

Зазначимо, що критичними є порогові точки, подолавши які, на світ обрушаться масштабні, значні та неминучі зміни. Причому, ситуація не залежатиме від того, чи буде усунуто чинники, що спричиняють зміни загалом. Під час дослідження вчені розглянули моделі, що передбачають звільнення полярних регіонів від льоду.

За словами співавтора дослідження, математика Парваті Кулота, людство або візьме на себе відповідальність уже сьогодні, безпосередньо перед тим, як порогові точки буде подолано. Або чекаємо, але в цьому разі ступінь втручання, необхідний для повернення кліматичної системи в попередній стан, різко зросте.

Дослідники склали графік втрати морського льоду (пунктирна лінія) і витрат на його відновлення Фото: Climate and Atmospheric Science

Що довше тривають зміни клімату, то більше знадобиться зусиль, щоб повернути їх назад. Однак команда хотіла конкретно кількісно оцінити збільшені витрати після точки неповернення, використовуючи свій сценарій втрати морського льоду. У цьому випадку, як виявили вчені, чотириразове збільшення відбувається швидко після досягнення точки неповернення.

Водночас моделі також вказують на те, що різке зростання витрат можна відтермінувати, надавши людям більше часу, щоб змінити курс і повністю відновити екосистему. Щойно це "вікно перевищення" мине, вартість повернення назад зросте ще швидше.

Дослідники також виявили, що далеко не всі наслідки точок неповернення насправді вдасться повернути назад. Водночас передбачається, що точки неповернення можна швидко подолати, усунення шкоди та повернення в іншому напрямку зазвичай займає набагато більше часу та зусиль.

Наприклад, за словами Кулот, якщо до 2100 року планета втратить морський лід, ймовірно, для його повернення буде недостатньо одного лише зниження викиду парникових газів. Фактично, нам може знадобитися ще більше знизити викиди, до рівня, що передує 2024 року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.