Огромный камень, угрожающий Земле: что NASA не рассказывает об астероидах, приближающихся к планете

Профессиональный охотник за астероидами рассказал, почему человечество все еще не защищено от космических камней.

На этой неделе астероид врезался в атмосферу Земли и взорвался огненным шаром над Сибирью. С того момента, как ученые NASA заметили космический камень, и до момента его падения на Землю прошло всего 7 часов. Ровно столько времени у нас было, чтобы отреагировать на угрозу, пишет Daily Mail.

Этот стероид был всего 70 сантиметров в диаметре, а потому сгорел в воздухе, не причинив вреда. Но, по словам старшего астронома Института SETI, основатель сети гражданских астрономов UNISTELLAR и охотника за астероидами, доктора Франка Марчиса, это было слишком близко, чтобы почувствовать угрозу. Эксперт считает, если бы астероид был немного больше, финал был бы значительно трагичнее.

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Такие институты, как NASA и Европейское космическое агентство (ESA), пристально следят за космическими камнями, угрожающими Земле. Но у них просто недостаточно людей, наблюдающих за небом, чтобы уловить все. Эксперт считает, если ученые хотят защитить человечество от потенциального астероида-убийцы, необходимы значительно более ранние предупреждения, чем за 7 часов.

По словам Доктора Марчиса, решение этой проблемы заключается в привлечении астрономов-любителей для заполнения пробелов, оставленных профессионалами. Эксперт отмечает, что астероиды на самом деле могут приблизиться к Земле в любой момент и, лишь наблюдая за небом по всему миру, мы на самом деле можем отслеживать их.

Как спасти Землю от разрушительного астероида-убийцы

Доктор Марчис считает, что небольшие группы профессионалов попросту не могут справиться с задачей защиты всей Земли. Дело в том, что в мире существует лишь несколько станций, профессиональных телескопов, способных обнаружить и характеризовать объекты. Увы, большинство из них расположены в одном и том же районе. Простыми словами, если астероид приближается к Земле со стороны Японии и России, ученые попросту не могут заметить его вовремя.

Решение доктора Марчиса заключается в том, чтобы заполнить "слепые зоны" небольшими дешевыми телескопами. Таким образом эксперты смогли бы наблюдать за всем небом одновременно. В 2014 году эксперт также предположил, что с этой задачей может справиться целая сеть орбитальных спутников-телескопов. Однако до появления многоразовых ракет никто не был заинтересован в финансировании обширной спутниковой группировки.

Не имея возможности разместить телескопы в космосе, доктора Марчис в конечном итоге остановился на следующем лучшем варианте: разместить их в как можно большем количестве домов по всему миру, насколько это физически возможно. Для этого он основал компанию UNISTELLAR, производящую дешевые "умные" телескопы, способные отслеживать объекты в космосе. Далее данные передаются в одну сеть астрономов-любителей.

В случае обнаружения опасного астероида столкновение сначала будет подтверждено системами прогнозирования Sentry NASA и Meerkat ЕКА. Затем доктор Марчис и другие члены UNISTELLAR передадут свои прогнозы в Международную сеть предупреждения об астероидах ООН для координации реагирования. По словам доктора Марчиса, именно это и произошло с астероидом COWECP5, который на этой неделе резко взорвался над Россией: астероид был замечен финансируемым NASA телескопом в Аризоне примерно за семь часов до столкновения. Затем астрономы-любители в Японии и Австралии использовали свои меньшие телескопы, чтобы точно определить, где и когда он упадет.

Будущее планетарной обороны

Эксперт считает, что для защиты Земли необходимо не просто знать о приближении астероида-убийцы, также необходимо время, чтобы избежать катастрофы. Хорошая новость заключается в том, что два года назад мы провели эксперимент, показывающий, что можем отклонить астероид, если заранее знаем, что такое столкновение произойдет. Доктор Марчис ссылается на тест NASA по перенаправлению двойного астероида (DART), в ходе которого быстро движущийся спутник врезался в бок далекого астероида. Отметим, что результаты эксперимента будут подтверждены лишь в 2026 году миссией Hera ЕКА, первые результаты показывают, что астероид действительно был выбит со своей орбиты.

В результате эксперт считает, что нам необходимо расширить сеть UNISTELLAR, чтобы астрономы-любители могли начать идентифицировать любые астероиды, которые могут представлять угрозу. Фактически, доктор Марчис предлагает составить карту всех окрестностей Земли, чтобы найти все потенциальные угрозы.

Ранее Фокус писал о том, что к Земле приближается опасный астероид: что известно.