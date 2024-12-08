Величезний камінь, що загрожує Землі: що NASA не розповідає про астероїди, які наближаються до планети

Професійний мисливець за астероїдами розповів, чому людство все ще не захищене від космічних каменів.

Цього тижня астероїд врізався в атмосферу Землі й вибухнув вогненною кулею над Сибіром. Від того моменту, як вчені NASA помітили космічний камінь, і до моменту його падіння на Землю минуло лише 7 годин. Рівно стільки часу в нас було, щоб відреагувати на загрозу, пише Daily Mail.

Цей стероїд був лише 70 сантиметрів у діаметрі, а тому згорів у повітрі, не заподіявши шкоди. Але, за словами старшого астронома Інституту SETI, засновника мережі цивільних астрономів UNISTELLAR і мисливця за астероїдами, доктора Франка Марчіса, це було занадто близько, щоб відчути загрозу. Експерт вважає, якби астероїд був трохи більшим, фінал був би значно трагічнішим.

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Такі інститути, як NASA і Європейське космічне агентство (ESA), пильно стежать за космічним камінням, що загрожує Землі. Але у них просто недостатньо людей, які спостерігають за небом, щоб вловити все. Експерт вважає, якщо вчені хочуть захистити людство від потенційного астероїда-вбивці, необхідні значно більш ранні попередження, ніж за 7 годин.

За словами Доктора Марчіса, розв'язання цієї проблеми полягає в залученні астрономів-аматорів для заповнення прогалин, залишених професіоналами. Експерт зазначає, що астероїди насправді можуть наблизитися до Землі в будь-який момент і, лише спостерігаючи за небом по всьому світу, ми насправді можемо відстежувати їх.

Як врятувати Землю від руйнівного астероїда-вбивці

Доктор Марчіс вважає, що невеликі групи професіоналів просто не можуть впоратися із завданням захисту всієї Землі. Річ у тім, що у світі існує лише кілька станцій, професійних телескопів, здатних виявити і характеризувати об'єкти. На жаль, більшість із них розташовані в одному і тому ж районі. Простими словами, якщо астероїд наближається до Землі з боку Японії та Росії, вчені просто не можуть помітити його вчасно.

Рішення доктора Марчіса полягає в тому, щоб заповнити "сліпі зони" невеликими дешевими телескопами. Таким чином експерти змогли б спостерігати за всім небом одночасно. У 2014 році експерт також припустив, що з цим завданням може впоратися ціла мережа орбітальних супутників-телескопів. Однак до появи багаторазових ракет ніхто не був зацікавлений у фінансуванні великого супутникового угруповання.

Не маючи можливості розмістити телескопи в космосі, доктор Марчіс зрештою зупинився на наступному кращому варіанті: розмістити їх у якомога більшій кількості будинків по всьому світу, наскільки це фізично можливо. Для цього він заснував компанію UNISTELLAR, що виробляє дешеві "розумні" телескопи, здатні відстежувати об'єкти в космосі. Далі дані передаються в одну мережу астрономів-аматорів.

У разі виявлення небезпечного астероїда зіткнення спочатку буде підтверджено системами прогнозування Sentry NASA і Meerkat ЄКА. Потім доктор Марчіс та інші члени UNISTELLAR передадуть свої прогнози в Міжнародну мережу попередження про астероїди ООН для координації реагування. За словами доктора Марчіса, саме це і сталося з астероїдом COWECP5, який цього тижня різко вибухнув над Росією: астероїд помітив фінансований NASA телескоп в Аризоні приблизно за сім годин до зіткнення. Потім астрономи-аматори в Японії та Австралії використовували свої менші телескопи, щоб точно визначити, де і коли він впаде.

Майбутнє планетарної оборони

Експерт вважає, що для захисту Землі необхідно не просто знати про наближення астероїда-вбивці, також потрібен час, щоб уникнути катастрофи. Хороша новина полягає в тому, що два роки тому ми провели експеримент, який показує, що можемо відхилити астероїд, якщо заздалегідь знаємо, що таке зіткнення відбудеться. Доктор Марчіс посилається на тест NASA з перенаправлення подвійного астероїда (DART), під час якого супутник, що швидко рухався, врізався в бік далекого астероїда. Зазначимо, що результати експерименту буде підтверджено лише 2026 року місією Hera ЄКА, перші результати свідчать, що астероїд справді був вибитий зі своєї орбіти.

У результаті експерт вважає, що нам необхідно розширити мережу UNISTELLAR, щоб астрономи-аматори могли почати ідентифікувати будь-які астероїди, які можуть становити загрозу. Фактично, доктор Марчіс пропонує скласти карту всіх околиць Землі, щоб знайти всі потенційні загрози.

Раніше Фокус писав про те, що до Землі наближається небезпечний астероїд: що відомо.