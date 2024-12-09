Самые игривые животные в мире любят прятки, кататься на ветках и пугать друг друга: кто они

Исследователи рассказали о туручанских пищухах, которые все свое свободное время проводят в играх.

Наша планета является домом для огромного количества жизни: некоторые животные хорошо изучены, но о других нам все еще известно слишком мало. Впрочем, даже об одних из самых известных животных в мире, например, дельфинах мы многого не знаем — недавно ученые рассказали о единственном случае, когда млекопитающее убило человека. Теперь ученые рассказали о другом любопытном животном — туручанской пищухе, пишет Live Science.

Туручанские пищухи (Ochotona turuchanensis) обитают лишь в горах Центральной Сибири, а потому о них мало что известно. Этот регион может быть суровой и сложной средой обитания, но это не мешает туручанской пищухе веселиться: миниатюрные млекопитающие наиболее известны своей любовью к разного рода играм — от качания на ветках до погони друг за другом.

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Животные живут на скалах в районах Среднесибирского плоскогорья. Этот регион весьма специфический и изолированный, а потому о нем и местных обитателях мало что известно. И все же, ученым есть что рассказать о туручанской пищухе: считается, что животные являются подвидом северной пищухи (Ochotona hyperborea), встречающейся в Северной Азии.

Известно, что туручанские пищухи вырастают до 20 сантиметров в длину и покрыты густым темным мехом, который помогает им выживать в холодных местах обитания и обеспечивает маскировку от хищников в каменистой местности. У них сильные задние ноги, что делает их хорошо приспособленными для лазания, прыжков и, что важно, игр.

В период с 2020 по 2021 год исследователи изучали местную популяцию туручанских пищух, пытаясь выяснить, как и почему они прыгают. Команда наблюдала, как животные подпрыгивают и хватаются зубами за ветки, а также качаются на кустах и кустарниках и перекидываются из стороны в сторону на спине. Ученые также задокументировали, как самка и взрослый самец по очереди прятались за камнями, а затем выпрыгивали друг на друга. Другие гонялись друг за другом в игре в преследование.

Исследователям также удалось задокументировать поведение, которое они назвали "рывком и подниманием". Животные внезапно вскакивали на задние лапы, запрокидывали головы назад и вытягивали передние лапы вперед, часто с листьями или лишайником во рту. Точно неизвестно, почему они это делали, но, похоже, они играли со своей едой перед тем, как съесть ее.

Любопытно, что игривое настроение наблюдалось, как у взрослых, так и у молодых особей. Это позволяет предположить, что игры на самом деле нравятся туручанским пищухам в любом возрасте. Ученые также полагают, что представители этого вида, похоже, играют просто ради развлечения.

Исследователи говорят, что это первый случай, когда какое-либо животное из отряда зайцеобразных было замечено занимающимся всеми тремя типами игрового поведения (локомоторным, объектным и социальным) в дикой природе.

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