Найграйливіші тварини у світі люблять хованки, кататися на гілках і лякати одне одного: хто вони

Дослідники розповіли про туручанських пищух, які весь свій вільний час проводять в іграх.

Наша планета є домівкою для величезної кількості життя: деякі тварини добре вивчені, але про інших нам усе ще відомо занадто мало. Утім, навіть про одних із найвідоміших тварин у світі, наприклад, дельфінів ми багато чого не знаємо — нещодавно вчені розповіли про єдиний випадок, коли ссавець убив людину. Тепер учені розповіли про іншу цікаву тварину — туручанську пищуху, пише Live Science.

Туручанські пищухи (Ochotona turuchanensis) мешкають лише в горах Центрального Сибіру, а тому про них мало що відомо. Цей регіон може бути суворим і складним середовищем проживання, але це не заважає туручанській пищусі веселитися: мініатюрні ссавці найвідоміші своєю любов'ю до різного роду ігор — від хитання на гілках до гонитви один за одним.

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Тварини живуть на скелях у районах Середньосибірського плоскогір'я. Цей регіон вельми специфічний та ізольований, а тому про нього та місцевих мешканців мало що відомо. І все ж, вченим є що розповісти про туручанського пищуха: вважається, що тварини є підвидом північної пищухи (Ochotona hyperborea), що зустрічається в Північній Азії.

Відомо, що туручанські пищухи виростають до 20 сантиметрів завдовжки й вкриті густим темним хутром, що допомагає їм виживати в холодних місцях проживання і забезпечує маскування від хижаків у кам'янистій місцевості. У них сильні задні ноги, що робить їх добре пристосованими для лазіння, стрибків і, що важливо, ігор.

У період з 2020 по 2021 рік дослідники вивчали місцеву популяцію туручанських пищух, намагаючись з'ясувати, як і чому вони стрибають. Команда спостерігала, як тварини підстрибують і хапаються зубами за гілки, а також гойдаються на кущах і чагарниках і перекидаються з боку в бік на спині. Вчені також задокументували, як самка і дорослий самець по черзі ховалися за камінням, а потім вистрибували один на одного. Інші ганялися один за одним у грі в переслідування.

Дослідникам також вдалося задокументувати поведінку, яку вони назвали "ривком і підійманням". Тварини раптово підхоплювалися на задні лапи, закидали голови назад і витягали передні лапи вперед, часто з листям або лишайником у роті. Точно невідомо, чому вони це робили, але, схоже, вони гралися зі своєю їжею перед тим, як з'їсти її.

Цікаво, що грайливий настрій спостерігався як у дорослих, так і в молодих особин. Це дає змогу припустити, що ігри насправді подобаються туручанським пищухам у будь-якому віці. Вчені також вважають, що представники цього виду, схоже, грають просто заради розваги.

Дослідники кажуть, що це перший випадок, коли будь-яка тварина із загону зайцеподібних була помічена такою, що займається всіма трьома типами ігрової поведінки (локомоторною, об'єктною і соціальною) в дикій природі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили здатність у свинок грати у відеоігри за допомогою п'ятака.